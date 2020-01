‘Promes was gewoon niet goed genoeg, niemand was verbaasd’

Jip Bartels gold in de jeugd van Ajax als een groot talent, maar mede vanwege een aantal zware knieblessures moest de nu 27-jarige aanvaller zijn droom om de top te bereiken vaarwel zeggen. Inmiddels woont Bartels alweer twee jaar in Melbourne, waar hij momenteel actief is bij Pascoe Vale SC. Vanuit Australië ziet hij hoe een aantal generatiegenoten uit de Ajax-jeugd het wel ver heeft weten te schoppen, al is dit ook niet zonder slag of stoot gegaan.

Bartels speelde op De Toekomst samen met onder meer Davy Klaassen en Quincy Promes, momenteel actief bij respectievelijk Werder Bremen en Ajax. Dat de twee het zo ver zouden schoppen, was jaren geleden echter niet vanzelfsprekend: “Davy werd bijna weggestuurd bij Ajax, op zijn veertiende. Spits was hij toen nog. Hij bloeide op toen de trainers hem achter mij neerzetten, als nummer 10”, blikt Bartels terug in gesprek met Voetbal International.

Fitte Promes: 'Iedereen kan niet wachten om weer te beginnen'

“Jarenlang vormden we een zieke combinatie. We versloegen alle andere ploegen met grote cijfers, ik scoorde als een malle.” Bartels maakte naar eigen zeggen deel uit van een ‘geweldige lichting’: “Grappig als je dan bekijkt wie van ons het uiteindelijk écht heeft gemaakt. Davy? Mwah, toch ook niet. Geen international. Quincy Promes, díé wel. Ook een apart verhaal. Na dat jaar in de B2 moest hij nog weg.” Promes werd naar eigen zeggen weggestuurd omdat hij ‘te lastig’ zou zijn, maar volgens Bartels is hier geen sprake van.

“Nee joh, Quincy was gewoon niet goed genoeg. Niemand was verbaasd dat Ajax niet met hem doorwilde.” Bartels is onder de indruk van de manier waarop Promes zich terug heeft geknokt en alsnog tot ‘de man’ is uitgegroeid bij Ajax. Hij merkt echter wel dat de Oranje-aanvaller flink veranderd is ten opzichte van vroeger: “Als ik hem nu voor de camera zie staan... Dat is helemaal niet meer de Quincy die ik ken. Al die brave, politiek correcte teksten... Ik ken hem als een brutale flapuit, iemand die de gekste dingen uitkraamt. Maar ja, ik snap het wel. De voetbalwereld is een poppenkast. En hij een goede acteur.”

Quincy Promes reageert op spraakmakend interview: ‘Wie??’