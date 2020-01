Quincy Promes reageert op spraakmakend interview: ‘Wie??’

Jip Bartels speelde in de jeugd van Ajax samen met onder meer Davy Klaassen en Quincy Promes en de huidige aanvaller van het Australische Pascoe Vale blikte maandag in gesprek met Voetbal International terug op zijn periode op De Toekomst. Daar vertelde hij onder meer dat Promes niet werd weggestuurd uit de jeugd van de Amsterdammers omdat hij ‘te lastig’ zou zijn geweest.

“Nee joh, Quincy was gewoon niet goed genoeg. Niemand was verbaasd dat Ajax niet met hem doorwild”, was de reactie van Bartels tegenover het weekblad. Hij voegde verder toe dat Promes flink is veranderd ten opzichte van vroeger: “Als ik hem nu voor de camera zie staan... Dat is helemaal niet meer de Quincy die ik ken. Al die brave, politiek correcte teksten... Ik ken hem als een brutale flapuit, iemand die de gekste dingen uitkraamt. Maar ja, ik snap het wel. De voetbalwereld is een poppenkast. En hij een goede acteur.”

Promes heeft de uitspraken ook meegekregen en de aanvaller van Ajax laat via een korte reactie op zijn Instagram-account weten weinig op te hebben met de woorden van Bartels. “Jip Bartels??? Wie??”, gevolgd door emoticons van een clown en twee lachende gezichtjes is de veelzeggende reactie van de Oranje-international.

De aanvaller bereidt zich momenteel met Ajax voor op de hervatting van de Eredivisie aankomende zondag tegen Sparta Rotterdam. Vanwege blessureleed moest Promes de laatste wedstrijden voor de winterstop aan zich voorbij laten gaan, maar inmiddels is hij weer fit. De dribbelaar luisterde zijn rentree afgelopen zaterdag tegen Club Brugge nog op met een doelpunt.