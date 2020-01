Naci Ünüvar: ‘Toen hij net bij Ajax kwam, keek ik al tegen hem op’

Naci Ünüvar verscheen donderdag in het oefenduel met KAS Eupen (2-0 winst) in de basis en maakte een goede indruk. Erik ten Hag deelde na afloop een compliment uit aan de pas zestienjarige aanvallende middenvelder annex buitenspeler. Ünüvar, die doorgaans speelt in Ajax Onder-19 en zijn debuut in Jong Ajax ook al heeft gemaakt, hoopt nog dit seizoen zijn officiële debuut in Ajax 1 te maken. “Ik wil honderd procent geven en mezelf bewijzen”, aldus het talent.

Ünüvar werd tegen de Belgsiche opponent na 66 minuten spelen vervangen door Kenneth Taylor. Eerstgenoemde laat weten dat het allemaal een stukje sneller ging dan hij gewend is. “Het is zwaarder, je moet meer rennen. Er wordt meer van je gevraagd dan in de Onder-19”, laat hij optekenen in gesprek met De Telegraaf. “Het is wel een beetje pittig. Tot nu toe gaat het wel. Ik kan mee in de groep. Het zwaarste zijn de loopjes die we met het team doen. Rennen is niet echt mijn kwaliteit. Het gaat tot nu wel oké. Op kracht en conditioneel gebied gaat het al veel beter dan eerst, maar op dat vlak kan ik nog veel sterker worden.”

Ünüvar mocht in de eerste seizoenshelft al verschillende keren meetrainen met het eerste elftal. Hakim Ziyech zocht hem toen al veel op en dat is op het trainingskamp niet anders. “Ik word goed geholpen door de grote boys, maar ik trek ook veel op met de jongere spelers”, vertelt hij. “Hakim Ziyech helpt me wel veel. In het veld en erbuiten. We praten veel met elkaar. Binnen de club is Hakim mijn voorbeeld. Een paar jaar geleden, toen hij net bij Ajax kwam, keek ik al tegen hem op. En zeker nu hoe hij zich heeft ontwikkeld.”

“Op de training kijk ik hoe spelers als Quincy (Promes, red.) of Hakim (Ziyech, red.) doen qua balbehandeling”, vervolgt Ünüvar, die in Doha ook hoofdtrainer Ten Hag beter leert kennen. “Ik vind het wel een goede trainer. Wanneer het moet, pakt hij je aan, maar hij zegt het ook als het goed is.” Ünüvar spreekt van een ‘heel belangrijke week’. “Om je te kunnen meten met de grote jongens. Hoe ver je er vanaf bent conditioneel, hoeveel je nog moet trainen ervoor. Het is sowieso heel mooi om met deze jongens mee te mogen op trainingskamp.”