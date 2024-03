Driessen over Ajax-speler: ‘Die hoort bij het eerste gesprek bedankt te worden’

Valentijn Driessen is er zeker van dat Ajax geen schijn van kans maakt komende donderdag in de return tegen Aston Villa in de achtste finales van de Conference League. Dat valt te lezen in zijn column in De Telegraaf. De journalist is geschrokken van het niveau van de Amsterdammers tegen Fortuna Sittard (2-2).

“Wie zondag na Aston Villa-Tottenham Hotspur doorschakelde naar Ajax-Fortuna Sittard schrok zich een beroerte van het niveauverschil op alle vlakken”, opent Driessen zijn column. “Technisch, tactisch, intensiteit, individuele kwaliteiten, tempo, beleving en alles wat er nog meer valt te verzinnen.”

Aston Villa ging in eigen huis met 0-4 onderuit tegen de Spurs, de directe concurrent om plaats vier in de Premier League, die aan het einde van het seizoen recht geeft op een rechtstreeks ticket voor de Champions League. “Na de wanvertoning in Amsterdam, waar Aston Villa slechts uitblonk in het plichtmatig verstieren van een leuke voetbalavond, gaf die dikke nederlaag voldoening”, aldus Driessen.

“Niet dat Ajax zich nu enige illusie hoeft te maken voor de return donderdag. Op invaller Brian Brobbey en in mindere mate Kenneth Taylor na was het één en al armoe tegen Fortuna Sittard. Met duizend breedtepassjes kun je het spel niet maken, hoeveel je ook neertelt voor Jordan Henderson en Sivert Mannsverk”, zo constateert een uiterst kritische Driessen.

Mannsverk vertelde in een interview dat hij het heerlijk vindt om de underdog te zijn in de return tegen Aston Villa. Daar heeft Driessen totaal geen begrip voor. “Een Ajacied die de rol van underdog prevaleert boven die van de favoriet; zo iemand hoort al bij het eerste gesprek bedankt te worden.”

“Maar ja, dat eerste onderhoud was met de falende en inmiddels ontslagen directeur voetbalzaken Sven Mislintat”, vervolgt Driessen. Mannsverk is juist een van de weinige Ajacieden die de laatste weken veel lof heeft gekregen, nadat hij sterk terugkwam van zijn voetblessure, maar kan dus niet op complimenten rekenen van de chef voetbal van De Telegraaf.

Ajax treedt komende donderdag in Birmingham aan voor de return tegen Aston Villa, dat van de laatste vijf wedstrijden op Villa Park er slechts één wist te winnen. De winnaar van het duel plaatst zich voor de kwartfinales van de Conference League.

