Van der Sar verrast door commotie: ‘De media maken het echt te groot’

Edwin van der Sar bagatelliseert het besluit van Sergiño Dest om Doha te verlaten vanwege de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. De half-Amerikaanse rechtsback voelde zich niet op zijn gemak in de Golfregio en verliet het trainingskamp van Ajax. De in Nederland geboren Dest, een A-international van de Verenigde Staten, had steeds meer het gevoel dat hij een potentieel doelwit kon zijn. De hele situatie zat Dest niet lekker, ook al had Ajax voortdurend contact met de ambassades en was er geen dreiging in Qatar.

“Maar zijn gevoel bleef slecht en toen hebben we met elkaar besloten dat hij lekker naar huis kon gaan”, vertelt de algemeen directeur van Ajax, in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Voor ons is het niet iets groots. Ik heb wel vaker spelers uit trainingskampen zien vertrekken, bijvoorbeeld vanwege blessures. Door de toenemende spanningen die er zijn in de wereld, wordt er nu meer nadruk op gelegd dan in onze ogen nodig is.”

“We laten ons de gehele week informeren door de veiligheidsmensen'', vervolgt Van der Sar. “Jullie media maken het echt te groot. Dat Sergiño ermee zit, is legitiem, want hij moet lekker kunnen trainen. Maar volgens mij heeft iedereen het hier goed naar zijn zin, met prima omstandigheden om te trainen en te spelen. De keuze is en blijft voetbaltechnisch.”

Nigel de Jong over terugkeer Ajax: 'Het is mijn jeugdliefde'

De situatie rond Dest komt bovenop alle kritiek die Ajax, en in het spoor daarvan ook PSV, heeft gekregen voor de keuze om een trainingskamp te beleggen in Qatar. “Dat de discussie er is, snap ik. In de afgelopen drie jaar was die er steeds minder, door onze keuze voor dit trainingskamp wel weer. Als Ajax zijnde weten we dat we een grote naam zijn, en als dat een beweging in gang zet, dan is dat prima. Mensenrechtenorganisaties lieten van zich horen en daar is niets mis mee. Ik ben blij dat het op de agenda staat.”

“Qatar wil steeds meer richting het Westen opschuiven, maar tegelijkertijd moeten we ook niet vergeten dat we in een ander werelddeel zitten. Met andere wetten en regels.” Van der Sar krijgt de kritiek mee, maar dat brengt hem niet op andere gedachten. “Ik denk dat veel mensen niet weten hoe de wereld eruitziet. Wij zijn bevoorrecht dat we op veel plekken komen. Veel mensen lezen wat in de krant staat, of volgen de mening van één persoon, en nemen dat klakkeloos over. En dan mis ik wel een beetje de nuance.”

“Mensen praten elkaar makkelijk na. Dit is gewoon een onderdeel van de wereld en dat probeert zich te ontwikkelen naar een maatschappij die meer inclusive is voor andere mensen dan in de afgelopen jaren het geval was”, benadrukt Van der Sar. Ajax kwam donderdag in actie tegen KAS Eupen, terwijl aanstaande zaterdag nog een oefenduel met Club Brugge op het programma staat.