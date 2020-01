Fortuna Sittard verrast met overtuigende zege op Robinho en consorten

Fortuna Sittard heeft op het trainingskamp in Belek een verrassende zege geboekt op Medipol Basaksehir. De huidige nummer dertien van de Eredivisie won met 0-3 van de nummer twee van de Turkse Süper Lig. Fortuna sluit het trainingskamp in Turkije zaterdag af met een wedstrijd tegen Alanyaspor.

Medipol Basaksehir - Fortuna Sittard 0-3

Bij Basaksehir stonden onder meer Aziz Behich, Gökhan Inler en Robinho aan de aftrap, terwijl Eljero Elia op de reservebank startte. De eerste mogelijkheid was echter voor Fortuna via Vitalie Damascan, waarna de Limburgers snel op voorsprong kwamen. Martin Angha bediende Branislav Ninaj, die de openingstreffer tegen de touwen kopte. Nadat Fortuna in de eerste helft nog verschillende kansen onbenut had gelaten, liep het kort na rust verder weg bij Basaksehir. Amadou Ciss verdubbelde kort na rust de marge, waarna Mark Diemers de stand na een klein uur spelen zelfs naar 0-3 wist te tillen. Bassala Sambou én Basaksehir hadden nog wat aan de stand kunnen veranderen, maar uiteindelijk bleef de verrassend ruime marge van Fortuna op het scorebord.