Promes wordt groots onthaald: ‘Alleen maar goed voor mijn zelfvertrouwen’

Quincy Promes is klaar om na de winterstop zijn rentree te maken voor Ajax. De vleugelspits is volledig hersteld van de kuitblessure die hij begin december opliep tegen FC Twente (2-5 winst). De Oranje-international maakte tijdens zijn revalidatie een zware periode door. "Iedereen die mij kent weet hoe zwaar het mij gevallen is, die blessure", zegt Promes tegenover FOX Sports.

"Het heeft langer geduurd dan ik wenste, dus dat was nog een extra tik. Ik wilde het team helpen waar het niet kon, bijvoorbeeld tegen Valencia en AZ. Ik heb er alles aan gedaan om die wedstrijd te halen, maar helaas mocht het niet baten", zegt Promes, die vooral de uitschakeling van Ajax in de Champions League tegen Valencia pijnlijk vond. "Ik zat op de tribune met mijn moeder, in spanning. Het is onbeschrijfelijk. Het doet nog steeds pijn, ik heb het er ook niet graag over. "

Na een maand afwezigheid is Promes weer wedstrijdfit. "Het voelt als een soort fresh start voor mij, omdat ik het einde van de vorige seizoenshelft heb gemist. Ik ben fit, ik kan er weer tegenaan." Promes was dit seizoen zowel in de competitie als Champions League belangrijk voor het elftal van trainer Erik ten Hag en is met tien doelpunten clubtopscorer van Ajax in de Eredivisie.

Promes voelt zich erg gewaardeerd door zijn medespelers in Amsterdam. "De jongens hebben er ook zin in en ze zijn ook blij dat ik er weer ben, dus dat is alleen maar goed voor mijn zelfvertrouwen. Het is een goed signaal van de groep naar mij toe en dat motiveert mij weer om ze op sleeptouw te nemen, al doe je het met zijn allen", zegt de 28-jarige speler.