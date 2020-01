Carel Eiting is klaar met Jong Ajax: ‘Dan maar ergens anders heen’

Carel Eiting wil het komende half jaar in ieder geval niet meer voor Jong Ajax spelen, zo stelt zijn zaakwaarnemer Guido Albers tegenover Ajax Showtime. De 21-jarige middenvelder is met de A-selectie mee op trainingskamp in Qatar, daarna zal duidelijk worden waar de toekomst van de jeugdinternational ligt.

"Onze intentie is dat Carel op een hoger niveau moet spelen in de tweede helft van het seizoen", zegt Albers. Eiting hoopt trainer Erik ten Hag tijdens het trainingskamp in Qatar te overtuigen van een nieuwe kans in de hoofdmacht, maar houdt rekening met slecht nieuws. "Het liefst wil hij bij Ajax spelen maar als dat niet kan, dan ergens anders na 61 wedstrijden voor Jong Ajax."

Vanaf de voorbereiding op het huidige seizoen sukkelde Eiting met een knieblessure en speelde vanaf zijn rentree in september voornamelijk bij Jong Ajax. Alleen in de KNVB Beker-wedstrijd tegen Telstar (3-4 winst) deed Ten Hag een beroep op de Nederlander: toen viel hij vier minuten voor tijd in. Zaakwaarnemer Albers sluit een verhuur niet uit. "Hij wordt steeds fitter, maar gaat hij de kans nog krijgen? Na Doha is dat wel duidelijk."

Eiting doorliep de gehele jeugdopleiding van Ajax en maakt sinds 2017 onderdeel uit van de A-selectie van de Amsterdammers. Mede door blessureleed wacht de linkspoot nog altijd op zijn doorbraak in de Johan Cruijff ArenA. Tot nu toe speelde hij elf competitieduels voor Ajax, waarin hij niet scoorde.