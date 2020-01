Manchester City vernedert stadsgenoot; druk op Solskjaer neemt verder toe

Manchester City heeft stadsgenoot Manchester United dinsdagavond een gevoelige tik uitgedeeld in de EFL Cup. De manschappen van manager Josep Guardiola gingen er op Old Trafford vandoor met een 1-3 overwinning, al had de score nog veel groter uit kunnen vallen. De druk op manager Ole Gunnar Solskjaer van United zal door de pijnlijke nederlaag verder toenemen.

In de openingsfase ging het nog gelijk op, maar na zeventien minuten veranderde dat. Bernardo Silva dribbelde vanaf de rechterflank naar binnen en schoot de bal vanaf de rand van de zestien verwoestend in de kruising: 1-0. Zeven minuten later had Raheem Sterling al voor 0-2 moeten zorgen, maar de gelegenheidsspits schoot eerst op Victor Lindelöf en toen op Phil Jones.

De tweede City-treffer kwam na iets meer dan een half uur alsnog. Silva stuurde met een steekbal Riyad Mahrez richting doelman David de Gea, waarna de Algerijn de goalie simpel omspeelde: 0-2. De honger van de bezoekers was daarmee niet gestild, want vlak voor rust was het opnieuw raak. De Bruyne kapte eerst Jones uit en dacht dat de kans voorbij was toen zijn inzet door De Gea werd gestopt. Andreas Pereira kreeg de bal echter op de achterlijn ongelukkig tegen het lijf en maakte zo een eigen doelpunt: 0-3.

De Gea voorkwam een minuut later met een fenomenale redding dat De Bruyne de score nog erger maakte voor United. In de tweede helft ging de storm van City-kant enigszins liggen, al moest De Gea nog twee keer ingrijpen bij mogelijkheden van Mahrez. In de zeventigste minuut deed United wat terug. Mason Greenwood bereikte Marcus Rashford, die de bal eenvoudig langs Claudio Bravo schoof: 1-3.