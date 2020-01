‘Marc Overmars zoekt opvolger van André Onana ook bij Benfica’

Met Bruno Varela huurt Ajax al een doelman van Benfica en de kans is aanwezig dat de Amsterdammers opnieuw uit gaan komen bij de topclub uit Lissabon. Sportime meldt maandag namelijk dat Odysseas Vlachodimos in de Johan Cruijff ArenA in beeld zou zijn als opvolger van André Onana.

Directeur voetbalzaken Marc Overmars zou volgens de berichtgeving van de Griekse sportkrant, die ook in Portugal is opgepikt, al een eerste gesprek met de vertegenwoordigers van de 25-jarige sluitpost achter de rug hebben. De zesvoudig international van de Griekse nationale ploeg speelt sinds de zomer van 2018 voor Benfica, dat hem destijds voor een kleine 2,5 miljoen euro overnam van Panathinaikos.

De in Duitsland geboren Vlachodimos, die zijn opleiding genoot bij VfB Stuttgart, verdedigde sindsdien 72 keer de goal van Benfica en wist in 32 van die wedstrijden zijn doel schoon te houden. Hoewel er een afkoopsom van zestig miljoen euro is opgenomen in zijn tot medio 2024 doorlopende contract, zouden de Portugezen genoegen nemen met een transfersom van vijftien à twintig miljoen euro.

Onana is momenteel nog de eerste keus bij Ajax, maar de verwachting is dat de Kameroener aankomende zomer een volgende stap gaat zetten. Met de 25-jarige Bruno Varela hebben de Amsterdammers al een doelman van Benfica in de gelederen en aankomende zomer kan hij door middel van een koopoptie definitief ingelijfd worden. Varela lijkt echter niet in aanmerking te komen voor de positie van eerste doelman. Ajax heeft met Kjell Scherpen en Dominik Kotarski ook nog twee negentienjarige keepers in de gelederen.