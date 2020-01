Uitblinkende Courtois en Real Madrid geven Ajax goede voorbeeld

Real Madrid heeft zaterdagmiddag zijn eerste wedstrijd van 2020 met een overwinning afgesloten. De Koninklijke had het in de eerste helft op bezoek bij Getafe, de tegenstander van Ajax in de Europa League, bijzonder moeilijk en het was aan doelman Thibaut Courtois te danken dat de ploeg van trainer Zinédine Zidane zonder kleerscheuren de rust wist te bereiken. Real stond toen door een eigen goal van Getafe-keeper David Soria al met 0-1 voor en liep in de tweede helft dankzij een rake kopbal van Raphaël Varane en een late goal van Luka Modric uit naar een 0-3 overwinning.

Courtois moest na ruim twintig minuten spelen voor het eerst in actie komen toen Mauro Arambarri de bal op doel pegelde. De keeper wist deze poging onschadelijk te maken en een minuut of tien later was het aan de overkant wel raak toen Getafe er niet in slaagde om uit te verdedigen na een vrije trap. Ferland Mendy kreeg uiteindelijk de ruimte om de bal vanaf de linkerkant opnieuw in te brengen en Soria werkte het leer uiteindelijk onder druk van Varane in zijn eigen goal. Via Fayçal Fajr was Getafe vlak na de openingstreffer opnieuw gevaarlijk, maar zijn poging zeilde vlak langs het doel van Courtois.

De sluitpost moest op slag van rust wel weer in actie komen na pogingen van opnieuw Fajr en Leandro Cabrera en hield met twee knappe reddingen zijn doel schoon. Doordat Soria even daarvoor ook een antwoord had op een inzet van Karim Benzema, kon Real met een 0-1 voorsprong de kleedkamer opzoeken. Niet lang na aanvang van de tweede helft was het nogmaals raak voor de bezoekers en ditmaal kreeg Varane de goal wel op zijn naam. De verdediger torende hoog boven de oppositie uit bij een vrije trap van Toni Kroos en kopte de bal hard achter Soria.

Langdurig overleg met de VAR wees vervolgens uit dat de stopper niet uit buitenspelpositie had gescoord, waardoor de treffer mocht blijven staan. Getafe probeerde zich in het restant van de wedstrijd nog wel te herstellen van deze domper, maar kon de weg richting het doel van Courtois niet meer vinden en liep in de blessuretijd nog tegen een grotere nederlaag aan toen Modric na een razendsnelle counter op aangeven van Federico Valverde de 0-3 binnen kon tikken. Real stijgt door de overwinning voorlopig over Barcelona heen naar de eerste plek in LaLiga, al kunnen de Catalanen zaterdagavond in de stadsderby tegen Espanyol de koppositie weer overnemen. Getafe moet zich momenteel tevredenstellen met een zevende plek.