Drie Nederlanders op prestigieuze talentenlijst UEFA voor 2020

De UEFA heeft op basis van de mening van verschillende correspondenten een lijst opgesteld van vijftig spelers die waarschijnlijk voor vuurwerk gaan zorgen in 2020. Op de uitgebreide lijst is plaats voor Noa Lang, die zijn Eredivisiedebuut bij Ajax vorige maand opluisterde met een hattrick. Er is daarnaast een eervolle vermelding voor Myron Boadu en Calvin Stengs. Het duo van AZ debuteerde afgelopen jaar in het Nederlands elftal en mag dromen van deelname aan het EK.

"Een snelle vleugelaanvaller die met vertrouwen speelt en bijzonder behendig is in de kleine ruimtes", zo luidt het oordeel over de pas twintigjarige Lang. De hattrick in de met 2-5 gewonnen wedstrijd tegen FC Twente in december heeft indruk gemaakt over de grens. "Hij was de eerste speler van Ajax die een hattrick wist te produceren tijdens zijn volledige debuut sinds 1959."

Ook Boadu, die Ajax afgelopen maand velde met een doelpunt in de slotfase, kan op complimenten rekenen van de rapporteurs van de UEFA. "Het eerste volledige seizoen in de hoofdmacht van AZ verloopt zeer voorspoedig voor de aanvaller van Jong Oranje. Hij scoort erop los in de Eredivisie en de Europa League." Boadu staat met elf doelpunten op de tweede plaats van de topscorerslijst in de Eredivisie, terwijl hij in de groepsfase van de Europa League tot drie treffers kwam.

Stengs op zijn beurt heeft in de optiek van de UEFA-correspondenten iets weg van oud-aanvaller Arjen Robben. "Stengs maakt een buitengewoon goed seizoen door bij AZ, met de uitverkiezing voor Oranje als logisch gevolg daarvan." Op de prestigieuze lijst is verder onder meer plaats voor Barcelona-aanvaller Ansu Fati en Dejan Kulusevski, die donderdag voor 35 miljoen euro de overstap maakte van Atalanta naar Juventus. Tevens krijgt Mason Greenwood, dit seizoen doorgebroken bij Manchester United, een eervolle vermelding.