Dominant Liverpool begint uitstekend aan 2020 en verslaat ook Sheffield

Liverpool is het nieuwe jaar begonnen met een dikverdiende overwinning tegen Sheffield United. De manschappen van manager Jürgen Klopp domineerden de hele wedstrijd en zetten een 2-0 eindstand op het scorebord. Virgil van Dijk was met een voorassist belangrijk bij de eerste treffer, die gemaakt werd door Mohamed Salah. Sadio Mané nam het andere doelpunt voor zijn rekening. Liverpool is nu een jaar lang ongeslagen in de Premier League; de laatste keer dat the Reds verloren was op 3 januari 2019 tegen Manchester City.

De wedstrijd had niet beter kunnen beginnen voor Liverpool. Een lange bal van Virgil van Dijk belandde in de vierde minuut bij Andy Robertson, die dankzij het uitglijden van Sheffield-rechtsback George Baldock vrije doortocht had. De linksback van Liverpool bereikte Salah, die de bal van dichtbij het doel in kon lopen: 1-0. Na de openingstreffer werd Sheffield gevaarlijk via een afstandspoging van John Lundstram, maar Liverpool bleef gedurende de hele eerste helft de zwaar bovenliggende partij.

Er waren goede kansen te noteren voor Salah en Georginio Wijnaldum. Doelman Dean Henderson bracht prachtig redding op de inzet van eerstgenoemde, terwijl de Nederlander over mikte. Salah werd even later in stelling gebracht door Mané, maar zag Henderson opnieuw redding brengen. Sheffield had vrijwel niets in de melk te brokkelen, maar wist de rust te halen met slechts één tegentreffer.

In de tweede helft ging Liverpool door met de jacht naar zijn tweede doelpunt. Salah zag een voorzet door iedereen gemist worden, maar de paal bracht redding voor keeper Henderson. In de 64ste minuut moest de goed spelende goalie zich alsnog gewonnen geven. Mané zette een combinatie op met Salah en mikte van dichtbij op Henderson, maar kon in de rebound de bal in het lege doel schuiven: 2-0.

De wedstrijd was daarmee vrijwel gespeeld, al ging Liverpool door met het zoeken van de aanval. Firmino was dichtbij met een geblokte intikker van dichtbij, terwijl Mané na een prachtige aanval op Henderson schoot. In de slotfase kreeg Sheffield een enorme kans op de aansluitingstreffer. Oliver McBurnie leek de bal in een leeg doel te glijden, maar schoof de bal in de handen bij doelman Alisson Becker.