‘Ik heb begrepen dat Guidetti heeft laten weten dat hij naar Feyenoord wil'

John Guidetti wil graag terug naar Feyenoord, zo weet Hans Kraay junior bij Veronica Inside te melden. De Zweedse spits, die in het seizoen 2011/12 in Rotterdam-Zuid speelde, bevindt zich op een zijspoor bij het Spaanse Alavés en speelde dit seizoen pas zes officiële wedstrijden. Johan Derksen raadt het Feyenoord echter af om Guidetti in de winterse transferwindow terug te halen.

“Ze moeten een spits erbij hebben. Ik heb via via begrepen dat Guidetti aan zijn zaakwaarnemer heeft laten weten dat hij komend halfjaar naar Feyenoord wil. Dat is toch het proberen waard?”, zo weet Kraay jr. te onthullen. Derksen is het daar echter niet mee eens. “Dat vind ik niet. Je moet iemand hebben die er meteen staat, in vorm is en scoort. Met hem heb je geen enkele garantie dat het meteen lukt. Hij heeft geen ritme, is ernstig ziek geweest en is nooit meer echt de oude geworden. Voordat die gozer geacclimatiseerd is, is de competitie voorbij.”

“Wat denk jij als Berghuis weggaat in de winterstop? Dat zou een ramp zijn, dat ben je weer terug”, zegt Kraay jr. over de komende transferwindow. De analist krijgt in het praatprogramma de vraag wat er bij Feyenoord is veranderd onder leiding van Dick Advocaat. “Hij heeft het heel simpel gehouden. Advocaat doet niet heel anders dan Stam, alleen doet iedereen mee. Berghuis zie je op de achterlijn slidings maken, dat heb ik hem onder Stam niet zien doen. Hij geeft Botteghin vertrouwen, die speelt niet meer met zoveel ruimte in zijn rug. Senesi gaat steeds wat beter spelen.”

“Wat ik heel erg opvallend vind en daar hoor ik niet zoveel mensen over: Leroy Fer. Dat was vroeger een box-to-box-middenvelder. Hij kwam niet fit aan en ging rennen, waardoor hij pijntjes kreeg. Of Advocaat is heel slim of hij is zelf nu slim. Hij staat voor Botteghin en Senesi en beweegt van daaruit vijf meter naar rechts of links. Dan gaat hij nog maar twee in de wedstrij de diepte in”, stelt de analist. “Kökcü was een poetser geworden onder Stam, maar nu is het een creatieve en goede speler.”