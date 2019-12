Zirkzee doet het weer voor Bayern; RB Leipzig mag zich Herbstmeister noemen

Joshua Zirkzee heeft andermaal een belangrijke rol voor Bayern München vervuld. Drie dagen nadat de achttienjarige Nederlander al zijn debuut in de Bundesliga met een doelpunt had opgeluisterd, maakte de aanvaller zaterdag in het thuisduel met VfL Wolfsburg de openingstreffer. RB Leipzig mag zich winterkampioen noemen: het team van Julian Nagelsmann had in eigen huis wél moeite met laagvlieger FC Augsburg. Het Bayer Leverkusen van Peter Bosz boekte eindelijk weer een overwinning, na drie opeenvolgende wedstrijden in alle competities zonder zege.

Bayern München - VfL Wolfsburg 2-0

De teams van Hansi Flick en Oliver Glasner hielden elkaar in de eerste helft in evenwicht. In het eerste kwartier liet Ivan Perisic een goede kans onbenut en luttele minuten later kwam Manuel Neuer oog in oog met Felix Kraus als winnaar uit de strijd. Bayern nam vervolgens meer initiatief en kreeg via David Alaba, Thomas Müller en Serge Gnabry meer goede kansen, maar de sterk keepende Koen Casteels was bij de les. In de slotfase van de eerste helft zette Maximilian Arnold de bezoekers bijna op voorsprong, maar zijn schot ging net langs de verkeerde kant van de paal.

In de tweede helft bleef Wolfsburg hoop houden op de eerste zege ooit bij Bayern, dat hoe dan ook dit seizoen in de Bundesliga nog geen enkele wedstrijd niet had gescoord. In de laatste dertien minuten kwam Wout Weghorst als invaller binnen de lijnen, maar het was een andere Joker uit Nederland die de ban brak. De na 83 minuten voor Philippe Coutinho ingevallen Zirkzee rondde met rechts voorbereidend werk van Müller af. Vier minuten later zette Gnabry de eindstand van 2-0 op het scorebord.

RB Leipzig - FC Augsburg 3-1

De ruststand van 0-1 was zonder meer verrassend. De bezoekers speelden weliswaar geen slechte eerste helft, maar het team van Julian Nagelsmann was in de eerste 45 minuten zonder meer heer en meester. RB Leipzig had liefst 75 procent balbezit, creëerde enkele goede kansen, maar dat resulteerde niet in een doelpunt. De openingstreffer van FC Augsburg, met Jeffrey Gouweleeuw in de basis, verscheen na acht minuten op het scorebord: na een voorzet van Marco Richter schoot Florian Niederlechner de bal via de onderkant van de lat binnen.

RB Leipzig slaagde er in de tweede helft in om alsnog voor de ommekeer te zorgen, al moesten de fans tot de 68e minuut geduld betrachten. Na balverlies bij Augsburg schakelde de ploeg van Nagelsmann snel en was het Konrad Laimer die de bal met veel gevoel in de verre hoek schoot: 1-1. Tien minuten voor het einde was het Patrik Schick die zijn team op weg naar de drie punten hielp. Augsburg lette niet goed op bij een hoekschop, waarna de volledig vrijstaande Tsjech de 2-1 kon binnenwerken. Een minuut voor tijd was het Yussuf Poulsen die op aangeven van Timo Werner de eindstand bepaalde.

FSV Mainz 05 - Bayer Leverkusen 0-1

Peter Bosz zag Kevin Volland na tien minuten al scoren, maar het doelpunt van de aanvaller werd door arbiter Patrick Ittich afgekeurd wegens buitenspel. Een treffer van Mainz ging na een halfuur spelen om dezelfde reden niet door en met nog 25 minuten te gaan tot het einde van de wedstrijd werd ook een tweede goal van Volland afgekeurd wegens een handsbal. De twee ploegen gingen zodoende met een gelijke stand de laatste twintig minuten in, die nog wat lastiger werden voor de bezoekers nadat Wendell zijn tweede gele kaart van de middag incasseerde.

Met een man meer kreeg Mainz in het laatste kwartier nog twee goede kansen via Pierre Kunde en Jean-Philippe Mateta, maar zij wisten het net niet te vinden. Dat gold in de blessuretijd wel voor Volland, die opnieuw een goal afgekeurd zag worden wegens buitenspel. In minuut 93 kwam het echter toch nog goed voor Die Werkself toen Lucas Alario opaangeven van Volland alsnog voor de winnende treffer kon tekenen.

Schalke 04 - SC Freiburg 2-2

Suat Serdar zette de thuisploeg na ruim 25 minuten spelen op voorsprong en Schalke slaagde erin om deze marge, ondanks een goede mogelijkheid voor Jonathan Schmid, tot de rust in stand te houden. In de tweede helft ging het echter al snel mis toen Nils Petersen aan mocht leggen voor een strafschop en oog in oog met Marcus Schubert niet faalde. Iets meer dan tien minuten later ging ook Juan Miranda in de fout in zijn eigen strafschopgebied en zijn tackle leverde een door Vincenzo Grifo benutte penalty op. Die Knappen weigerden hier zich echter bij neer te leggen en dankzij Ahmed Kutucu hield Schalke toch nog een punt over aan het treffen.

1. FC Köln - Werder Bremen 1-0

Werder maakte in de eerste helft een bijzonder onzekere indruk, hoogstwaarschijlijk door de elf tegengoals in de laatste twee duels. De focus van het team van Florian Kohfelfdt lag vooral op het verdedigende aspect, terwijl de thuisploeg het spel dicteerde maar tegelijkertijd moeite had om tot kansen te komen. Alleen een treffer van Jhon Córdoba in de 39e minuut zorgde voor het klassenverschil: 1-0. Na de onderbreking ging Werder, met Davy Klaassen in de basis, vol voor een doelpunt, maar zonder resultaat. Milot Rashica raakte de lat, een doelpunt werd wegens buitenspel afgekeurd en Timo Horn redde oog in oog met Niklas Moisander. Het is voor Werder de slechtste eerste seizoenshelft uit de geschiedenis.