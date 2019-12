Cardioloog na nieuws over Daley Blind: ‘Herstel duurt 3 tot 6 maanden'

Bij Daley Blind is een hartspierontsteking geconstateerd, zo bleek uit het medisch onderzoek dat de verdediger van Ajax recent heeft ondergaan. De verdediger zakte anderhalve week geleden in het Champions League- duel met Valencia plotseling in elkaar. Er is inmiddels een onderhuidse ICD aangebracht bij Blind. Dat is een apparaatje dat ingrijpt bij hartritmestoornissen.

Volgens Ajax is de ICD bij Blind preventief geplaatst. De verdediger gaat in de winterstop niet met Ajax mee op trainingskamp. Hij werkt in Amsterdam aan zijn herstel. Het is niet bekend hoelang hij uit de roulatie zal zijn. Cardioloog Otto Kamp laat in gesprek met De Telegraaf weten dat een hartspierontsteking verschillende oorzaken kan hebben. “Meestal wordt de ontsteking veroorzaakt door een virus of bacterie, maar het kan ook een lichamelijke reactie zijn.”

“Bij de ontsteking zijn er drie mogelijke uitkomsten, namelijk een volledig herstel, een kleine beschadiging of progressieve schade. Dan gaat de hartfunctie achteruit en dus vermindert de knijpkracht van het orgaan.” Rust is zodoende belangrijk, zo benadrukt de cardioloog. “Een virusontsteking kan namelijk uitbreiden door de inspanning van het sporten. Het herstel duurt meestal drie tot zes maanden.”

Blind zal het trainingskamp van de Amsterdammers, tussen 4 en 12 januari in Qatar, laten schieten. Meer kan en wil de Amsterdamse club vanwege de privacywetgeving niet melden. Het dagblad schrijft dat de ICS onder zijn arm is geplaatst en geen direct contact heeft met het hart. “De subcutane ICD kan weliswaar als defibrillator fungeren in het onwaarschijnlijke geval dat de ontsteking terugkeert of verergert, maar is vooral geplaatst ter controle. Op deze manier kan Blinds hart goed in de gaten worden gehouden”, zo valt er te lezen.