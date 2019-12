Valentijn Driessen: ‘Van de Beek hoeft bij Real Madrid niet te vrezen’

Donny van de Beek maakt vanaf 1 juli zo goed als zeker voor een bedrag van 55 miljoen euro de overstap van Ajax naar Real Madrid, zo verzekert De Telegraaf. Dat is het bedrag dat de Spaanse topclub bereid is te betalen voor de middenvelder, die afgelopen zomer al interesse uit het Santiago Bernabéu genoot. Uiteindelijk hakte Van de Beek zelf de knoop door en besloot hij nog een seizoen langer bij Ajax te blijven, omdat Real Madrid ook op andere paarden bleek te wedden en de voorrondes van de Champions League naderde.

Zinédine Zidane had graag Paul Pogba aan de selectie van Real Madrid toegevoegd en gaf derhalve geen groen licht voor de komst van Van de Beek. “Komt Pogba in januari of komende zomer naar Real, dan is er voor Van de Beek sowieso geen man overboord als Zidane hoofdtrainer blijft”, zo verzekert Valentijn Driessen. “En zo niet, dan hoeft Van de Beek evenmin te vrezen. Zijn data zijn dusdanig dat Zidane eenmaal met de middenvelder op het veld nauwelijks om hem heen zal kunnen en willen, is de overtuiging van de verantwoordelijken die Van de Beek hebben doorgedrukt bij De Koninklijke.”

“Op het hoogste niveau in de hoogste versnelling scoorde Van de Beek zulke voortreffelijke cijfers – assists, doelpunten en allerlei andere data – dat hij bovenaan het wensenlijstje van de scoutingsstaf van Real stond. Dit seizoen scoort hij volgens hen wederom topstatistieken en heeft Real Madrid, ondanks Zidane, doorgepakt”, geeft Driessen aan. Eind juni meldde Real Madrid zich al bij Ajax, dat destijds een vraagprijs van vijftig à zestig miljoen euro hanteerde. Nadat Manchester United een transfer van Pogba blokkeerde, zette ook Van de Beek een streep door een overstap. Nu lijkt het alsnog tot een transfer te komen.

De chef voetbal van De Telegraaf stelt dat Van de Beek ‘op zijn positie de man van de toekomst is bij Real Madrid’. “Ook in de Spaanse hoofdstad zal Van de Beek de kar niet trekken en afhankelijk blijven van creatieve spelers in het elftal. Echter, met zijn loop- en scorend vermogen gekoppeld aan zijn dienstbaarheid heeft hij voor elk elftal een substantiële meerwaarde.”