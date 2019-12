Ibrahimovic deelt met veel vilein verbale tikken uit aan Cristiano Ronaldo

Zlatan Ibrahimovic vindt niet dat Cristiano Ronaldo een grote uitdaging is aangegaan door zich aan te sluiten bij Juventus. De aanvaller uit Portugal ruilde medio 2018 Real Madrid in voor la Vecchia Signora en won met de Italiaanse topclub vorig seizoen de landstitel. Ibrahimovic geeft echter aan dat dit niet per se heel knap is van Ronaldo en Juventus.

De Zweedse spits lijkt hard op weg naar een dienstverband bij AC Milan, dat de veteraan graag wil inlijven. Naar verluidt is er al een akkoord bereikt tussen speler en club, waardoor de bekendmaking van een deal spoedig kan volgen. Op de vraag van GQ of hij in Italië de echte Ronaldo tegen het lijf gaat lopen, antwoordt Ibrahimovic gedecideerd.

In Italië ziet men terugkeer Zlatan Ibrahimovic naar AC Milan wel zitten.

"Zeker niet. De echte Ronaldo is de Braziliaan", doelt Ibrahimovic op de oud-spits van onder meer PSV, Real Madrid en Barcelona. "Cristiano heeft geen natuurlijk talent. Het is het resultaat van heel hard werken." Ibrahimovic kan het daarnaast niet begrijpen dat men de overstap van Ronaldo naar Juventus omschrijft als een zoektocht van de Portugees naar een nieuwe uitdaging.

Ook Ronaldo zelf sprak over een nieuw uitdaging toen hij tekende bij Juventus. "Hij tekende bij een club die zeven keer op rij de Serie A won. Dus een uitdaging?", vraagt Ibrahimovic zich af. "Naar zo'n club gaan is geen uitdaging. Als hij een uitdaging wilde hebben, moest hij voor Juventus tekenen toen ze naar de Serie B gingen, toen hij ze weer naar de top kon gidsen", aldus Ibrahimovic.