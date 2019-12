Josep Guardiola sluit Leicester City-sensatie uit: ‘Ik wil niemand hebben’

Josep Guardiola heeft de Engelse pers verzekerd dat Manchester City in januari geen nieuwe spelers gaat halen. De manager van the Citizens kampt dit seizoen met defensieve problemen, nadat Vincent Kompany in de zomer vertrok en Aymeric Laporte gedurende het seizoen geblesseerd raakte.

Çaglar Söyüncü, een van de revelaties bij Leicester City, wordt al enige tijd in verband gebracht met Manchester City, maar Guardiola wil daar niets van weten. "Ik wil geen nieuwe spelers in januari", aldus de Spanjaard, die vertrouwen houdt in Fernandinho, die van middenvelder is omgeturnd naar centrumverdediger. "We konden in de zomer geen versterkingen vinden en hebben besloten om Fernandinho op die positie in te passen, dat is alles. We moeten het doen met de spelers die wie we nu tot onze beschikking hebben."

Fernandinho vormt steevast een centraal duo met John Stones, terwijl Nicolás Otamendi, die van origine mandekker is, niet in Guardiola's plannen voor lijkt te komen. Op vragen van Engelse media waarom Otamendi zelden speelt, reageert Guardiola licht geagiteerd. "Omdat ik Fernandinho goed vind op die positie. Ik geef de voorkeur aan hem, daarom speelt hij."

Hoewel Guardiola in januari geen spelers wil halen, geldt dat zeker niet voor de transferperiode in de zomer. "We hebben behoefte aan vernieuwing", aldus de manager, die weet dat David Silva de club gaat verlaten, terwijl ook de 34-jarige Fernandinho over een aflopend contract beschikt. "Fernandinho weet nog niet wat hij gaat doen, maar het is normaal dat spelers op zijn leeftijd de club verlaten. Natuurlijk moeten we die dan vervangen."