Ajax-fans halen opgelucht adem; Ten Hag gunt talent primeur

Hakim Ziyech doet zondagmiddag 'gewoon' mee met Ajax in de wedstrijd tegen FC Twente. De middenvelder heeft van trainer Erik ten Hag een basisplek gekregen, nadat hij afgelopen woensdag bij het duel met Lille OSC (0-2) nog van het veld werd gehaald vanwege een armblessure. De Marokkaans international blijkt nu fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen.

Ziyech had last van zijn arm nadat hij tegen Lille de bal tegen zich aan kreeg geschoten. De spelmaker werd vroegtijdig naar de kant gehaald en fans van Ajax hoopten dat de blessure meeviel. Ziyech lijkt weinig last meer te hebben van zijn arm, aangezien hij een basisplek heeft gekregen. Daarnaast heeft Noa Lang voor het eerst een basisplek in de Eredivisie gekregen.

Opstelling FC Twente: Drommel; Verhaegh, Busquets, Schenk, Verdonk; Selahi, Roemeratoe, Brama; Cantalapiedra, Vuckic en Nakamura.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Veltman, Blind, Tagliafico; Van de Beek, Martínez; Lang, Ziyech, Promes; Tadic.