PSV-talent klopt op de deur: ‘De dertig meter liep ik in 3.76 seconden’

Met Amar Catic heeft PSV een razendsnel talent in huis. De twintigjarige aanvaller klopt op de deur van het eerste elftal en kwam onlangs in de Europa League tegen LASK Linz nog binnen de lijnen. Voorlopig moet Catic het doen met speelminuten bij de beloften, zoals maandagavond tegen NAC Breda. “Ik speel nu in de spits, maar kom het liefst van de zijkant”, legt hij uit.

Catic geeft in gesprek met het Eindhovens Dagblad aan dat hij er geen problemen mee heeft om even op een andere positie te spelen. “Ik help de ploeg waar het kan en ben blij dat ik voor PSV speel”, aldus de aanvaller na afloop van de 1-3 thuisnederlaag. Hij kwam tot dusver tot twee invalbeurten in de hoofdmacht van PSV. “De trainer (Mark van Bommel, red.) weet wat ik kan omdat ik bij de jeugd van PSV met hem heb gewerkt. Hij heeft mij de kans gegeven en helaas pakte dat niet goed uit.”

De jeugdinternational van Bosnië & Herzegovina werd geboren in Nederland. Over zijn toekomst als international denkt hij nog niet na. “Een keus heb ik nog niet echt hoeven maken. Laat ik eerst maar eens zorgen dat ik me hier volop ontwikkel bij Jong PSV”, vertelt hij in het regionale dagblad. “En we moeten samen eerst maar eens zorgen dat we weer wedstrijden gaan winnen. Dat gaat dit seizoen al moeilijk genoeg.”

Mocht hij definitief doorbreken in het eerste elftal, dan heeft hoofdtrainer Mark van Bommel er in ieder geval een snelle spelre bij. “Op de club hebben we onszelf eerder dit seizoen getest op de dertig meter. Ik liep 3.76 en zat volgens mij wel in de top-drie”, aldus Catic.