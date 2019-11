‘Ajax heeft achterin problemen gehad, maar hij zit nog steeds niet op de bank’

Daley Blind en Joël Veltman zijn woensdag geschorst in de Champions League-wedstrijd tegen OSC Lille, maar eerstgenoemde had zaterdag wel een basisplaats bij Ajax tegen Heracles Almelo (4-1). Erik ten Hag koos er niet voor om alvast met een nieuw verdedigingscentrum te spelen, wat woensdag wel het geval moet zijn. Pierre van Hooijdonk snapt echter wel dat Blind werd opgesteld tegen Heracles.

"Als hij zo speelt als zaterdagavond, dan zeker wel", reageert Van Hooijdonk bij Studio Voetbal lachend op de vraag of het slim was om Blind op te stellen, in plaats van een nieuw duo alvast aan elkaar te laten wennen. "Blind is een geweldige speler. Hij heeft voetbalslimheid, een goede inspeelpass: dit is een spelmaker die achterin staat bij Ajax. Zoveel voetbalgogme, daar kan ik echt van genieten."

Het is de vraag wie tegen Lille het hart van de verdediging zullen vormen. Een duo bestaande uit Perr Schuurs en Edson Álvarez ligt het meest voor de hand; Schuurs stond al centraal achterin tegen Heracles en Álvarez kan zowel in de achterhoede als op het middenveld uit de voeten. Een andere optie is Kik Pierie, maar Van Hooijdonk merkt dat de van sc Heerenveen overgekomen verdediger weinig vertrouwen lijkt te genieten in Amsterdam.

"Ze hebben er niet zoveel meer over. Ik ben niet zo’n groot fan van Schuurs, maar hij en Álvarez hebben in ieder geval met elkaar gespeeld. Je ziet een hele hoop spelers van het tweede elftal op de bank zitten bij Ajax 1. Ajax heeft achterin problemen gehad, maar hij zit nog steeds niet op de bank." Rafael van der Vaart vraagt zich af of Ajax er goed aan deed om Sven Botman op huurbasis naar Heerenveen te sturen. "Botman is naar Heerenveen gegaan en speelt lekker in de Eredivisie, terwijl Ajax een jongen haalt die in het tweede speelt."