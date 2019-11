AD publiceert vernietigend artikel over jeugdopleiding Feyenoord

Het Algemeen Dagblad heeft een bijzonder kritisch artikel gepubliceerd over de jeugdopleiding van Feyenoord. De krant laat jeugdspelers anoniem het woord doen over de manier van werken, die geen goed woord over hebben voor de jeugdopleiding. “Het slaat allemaal nergens op wat wij doen”, reageert een speler. Feyenoord bracht vrijdagavond al een statement naar buiten over het toen nog te verschijnen artikel. De club neemt het de schrijver van het artikel kwalijk dat hij zich niet bij de clubleiding heeft gemeld voor een reactie.

De jeugdopleiding van Feyenoord werd tussen 2010 en 2015 uitgeroepen tot de beste van Nederland, maar inmiddels lijkt de acedemie in verval geraakt. De ochtendkrant wijst naar de Nederlandse jeugdteams, waarin steeds minder Feyenoord-talenten terug te vinden zijn. Richard Grootscholten, tussen april 2016 en november 2018 het hoofd van de jeugdopleiding, wordt genoemd als een van de grootste redenen waardoor het fout is gegaan met de jeugdopleiding. Grootscholten heeft Varkenoord inmiddels verlaten en Stanley Brard heeft het intussen voor het zeggen. “Binnen de jeugdopleiding staan de mensen die over de situatie willen praten nog net niet in een wachtrij opgesteld, maar ze doen hun verhaal wel vrijwel allemaal op basis van anonimiteit”, zo klinkt het. “Ik moet ook verder hier”, reageert een van de betrokkenen.

Jaap Stam kreeg volgens de krant bij zijn aanstelling als trainer van Feyenoord te horen dat de jeugdopleiding hem ongeveer zeven potentiële spelers voor het eerste elftal zou leveren. “Maar die potentie zag Stam in de praktijk helemaal niet terug. En bij de Nederlandse jeugdelftallen blinken de Feyenoord-talenten ook bepaald niet uit, als ze überhaupt nog in actie komen”, zo schrijft de krant. In het artikel wordt gewezen naar de talenten die de jeugdopleiding inmiddels hebben verlaten voor andere clubs. Steven van der Sloot was vorig seizoen nog aanvoerder van Feyenoord Onder-17 en speelt nu voor Ajax, terwijl jeugdinternational Melayro Bogarde naar TSG Hoffenheim vertrok. Het Algemeen Dagblad deed navraag bij jeugdspelers van Feyenoord en zij doen anoniem hun verhaal.

“Gezien mijn persoonlijke toekomst in de voetballerij en bij Feyenoord”, reageert een ‘hoog aangeschreven jeugdvoetballer’, doelend op eventuele straffen. “Ik stoor mij, en met mij heel veel anderen, aan de dagelijkse gang van zaken op Varkenoord. Ik vertel dit, zodat de buitenwereld het weet en de jeugdspelers en de welwillende medewerkers bij de jeugdopleiding eindelijk vooruit kunnen.” Dirk Kuyt, trainer van Onder-19, zou volgens Willem van Hanegem met enige regelmaat een training hebben laten schieten, om zelf een wedstrijd te bezoeken of mee te doen met een duel tussen oud-voetballers. Na de column van Van Hanegem zou Kuyt geen training meer hebben geschrapt.

Een andere jeugdspeler laat weten dat hij ‘schrikt’ van de verhalen van leeftijdsgenoten die bij Ajax en PSV spelen. Vergeleken met Feyenoord zou het er daar een stuk professioneler aan toe gaan. “Die clubs speelden wij vroeger van de mat, daar is niets meer van over. Wij zijn volledig voorbijgestreefd”, aldus een talent, die gevraagd wordt naar het vorige seizoen, waarin het Feyenoord van Kuyt twee keer won van Ajax Onder-19. “Voetballend waren zij toen al beter. Factoren als een slecht veld, veel thuispubliek en het terughalen Kökçü, Burger en Geertruida speelden een grote rol in die resultaten”, aldus de jeugdspeler.

Over de trainingen van Kuyt en zijn assistent Cor Adriaanse is een jeugdspeler niet te spreken. “Eigenlijk is elke training onder Kuyt en Adriaanse precies hetzelfde”, zo vertelt een talent. “Het begint met een warming-up onder leiding van looptrainer Rick Cost. Daarna doen we een pass- en trapvorm. Dan een positiespel en een partijspel als afsluiting. Dat klinkt normaal, maar als spelers voelen we dat we alleen beter worden van de warming-up. Daar zit de uitdaging en de vernieuwing, we merken daar dat we fysiek stappen maken. Soms komt er ook een bal bij, dat is de enige technische vorm die wij op de training doen. Ja, de looptrainer die ons techniek wil bijbrengen, terwijl de trainers daar dus geen inspanning aan leveren.”

Volgens de spelers gaat het bij de trainingen om ‘oefeningen uitvoeren om het uitvoeren’, zo laat dezelfde jeugdspeler weten. “Achterliggende gedachtes zitten er niet bij. Het is doen om het doen. De pass- en trapvorm wordt altijd geleid door Cor Adriaanse. Zijn vormen stammen uit de oudheid. Twee passes en de vorm is alweer voorbij. Iedereen doet alles op de automatische piloot.” Een andere jeugdspeler sluit zich aan bij de woorden van zijn ploeggenoot. “Positiespel is bij Feyenoord de bal in de ploeg houden. Op welke manier en op welk moment we druk zetten, dat heb ik nog nooit gehoord van een trainer. Partijspellen hetzelfde verhaal. Ik krijg weleens het idee dat ze een bal in het midden gooien en denken 'zoek het maar uit'. Het enige wat wij van de kant horen is dat we moeten omschakelen. En het commentaar als er iets fout gaat. Technisch en tactisch doen wij niks op trainingen. Nou, alleen voor een belangrijke wedstrijd. Dan moeten wij in formatie staan, doen alsof de bal naar een 'virtuele rechtsback' wordt gespeeld en dan in die richting lopen om die virtuele tegenstander onder druk te zetten. Het slaat allemaal nergens op wat wij doen.”

Volgens een andere jeugdspeler zijn de faciliteiten bij Feyenoord in orde, maar zijn de trainers niet goed genoeg. De 32-jarige Melvin Boel, trainer van Onder-17, wordt door een talent als positief voorbeeld genoemd. “Maar Boel wordt door de andere trainers niet serieus genomen”, zo klinkt het. Kuyt zou daarentegen op een voetstuk staan bij iedereen binnen Feyenoord. “Wat keek ik tegen die man op”, reageert een jeugdspeler. “Maar hij gaat mee in het stramien van Cor Adriaanse, waar iedereen op Varkenoord bang voor is. Allemaal oude ideeën. Terwijl ik toch denk dat Kuyt zelf trainers heeft gehad die hem op technisch en tactisch vlak beter hebben gemaakt. Als je Adriaanse iets voetbalinhoudelijks vraagt, hoor je: dat had je al lang moeten kunnen.”

Reactie Feyenoord

Feyenoord reageerde vrijdagavond al op het artikel dat zaterdag in de krant zou verschijnen. De club zegt een interview met Brard en Kuyt aan te hebben geboden, maar dat het Algemeen Dagblad daar niet op in is gegaan. Daarnaast laat de club weten kritisch te gaan kijken naar de jeugdopleiding. "Als er tussen de ruim 220 talenten op onze opleiding meerdere rondlopen die kennelijk eerder anoniem klachten in de media uiten dan dat zij dit intern melden, moeten wij ons afvragen waarom dit zo is."

"Het AD was twee maanden geleden wel degelijk aanwezig op door Feyenoord de genoemde rondleiding op Varkenoord, alleen door omstandigheden niet in de persoon van de schrijver van dit artikel. Eerdere verzoeken om Dirk Kuyt te interviewen over zijn aanpak als trainer hebben vorig seizoen nergens toe geleid", zo luidt de verklaring van de krant.