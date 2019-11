Feyenoord haalt uit naar journalist van AD voorafgaand aan publicatie

Feyenoord is kritisch op de werkwijze van het Algemeen Dagblad omtrent een artikel over de jeugdopleiding van Feyenoord, dat zaterdag in de krant verschijnt. De inhoud van het artikel is nog niet publiekelijk bekend, maar volgens Feyenoord worden werknemers van de jeugdopleiding beschadigd zonder dat de betreffende journalist met vertegenwoordigers van Feyenoord in gesprek ging.

"Het is onacceptabel dat binnen de Academy mensen met een grote staat van dienst worden beschadigd, die in de voorbije jaren een grote bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van talent en dat nog steeds doen", luidt een gezamenlijk statement van Raymond van Meenen en Stanley Brard, respectievelijk de manager en het hoofd van de Feyenoord Academy. "Hetzelfde geldt overigens voor de mensen die nog maar kort in dienst zijn. De deuren van de Academy staan voortdurend open voor de media en anderen."

"Sportjournalisten kunnen met eigen ogen ontwikkelingen en trainingen volgen. Ook mogen alle vragen worden gesteld aan onze mensen. Op basis daarvan mag iedereen een oordeel vellen", benadrukken Van Meenen en Brard in het statement. Volgens Feyenoord zijn er uitnodigingen geweest om een kijkje binnen de jeugdopleiding te nemen, te praten en 'geïnformeerd te worden hoe Feyenoord werkt met zijn talenten. "We hebben echt niet de illusie dat we alles goed doen", voegt men eraan toe.

"De schrijver kwam niet en wenste ook voor dit artikel niet door ons geïnformeerd te worden. Het is kwalijk te noemen dat iemand die geen onderzoek doet en alleen anonieme bronnen opvoert, zo onze mensen op de Academy beschadigt", haalt Feyenoord uit naar de krant die fungeert als officiële mediapartner. "Vanaf de buitenkant oordelen zonder enig contact is te makkelijk. We vinden het belangrijk om met deze reactie te onderstrepen dat we achter onze mensen en hun werkwijze staan."