Daily Mirror verzekert: Nederlander één van vijf transfertargets Mourinho

Nu José Mourinho zich definitief als manager heeft verbonden aan Tottenham Hotspur, is het gespeculeer over eventuele winteraanwinsten begonnen in de Britse media. WalesOnline verzekerde eerder op de dag dat Real Madrid-vleugelaanvaller Gareth Bale het belangrijkste transferdoelwit van de Portugees is, maar volgens de Daily Mirror heeft Mourinho andere prioriteiten, waaronder Nathan Aké.

De Engelse tabloid komt woensdagavond laat op de proppen met het verlanglijstje dat Mourinho bij zijn aanstelling naar verluidt heeft ingediend bij Tottenham Hotspur-voorzitter Daniel Levy. In totaal zouden er vijf namen op het lijstje prijken, waaronder die van Aké. De Nederlandse centrumverdediger maakt al jarenlang een betrouwbare indruk in de Premier League bij Bournemouth en zou de defensie van the Spurs nog dit seizoen van een kwaliteitsinjectie moeten gaan voorzien.

De Daily Mirror merkt op dat Mourinho gedurende zijn trainersloopbaan altijd heeft gesteund op een stabiele verdediging. Tottenham Hotspur incasseerde dit seizoen in twaalf Premier League-wedstrijden al zeventien doelpunten; mede daardoor staan de Londenaren momenteel teleurstellend veertiende. Daarnaast dreigt de club aankomende zomer afscheid te moeten nemen van Jan Vertonghen en Toby Alderweireld: de twee Belgische stoppers lopen dan beiden uit hun contract.

"Een centrumverdediger staat altijd hoog op het verlanglijstje van Mourinho en Aké zou gezien kunnen worden als een investering door Tottenham Hotspur. De 24-jarige speler gaat vermoedelijk een forse som kosten, maar toen het Mourinho bij Manchester United niet lukte om zijn gewenste verdediger te halen, raakte hij gefrustreerd. Levy zal Mourinho graag vanaf het begin te vriend willen houden", zo klinkt het.

Aké, dertienvoudig international van het Nederlands elftal en dinsdag nog trefzeker in het EK-kwalificatieduel van Oranje met Estland (5-0), heeft bij Bournemouth nog een contract tot de zomer van 2022 en zal daardoor vermoedelijk de hoofdprijs moeten opleveren voor the Cherries. De vier andere namen die vanavond door de Daily Mirror aan Tottenham Hotspur worden gelinkt zijn Nemanja Matic (Manchester United), Zlatan Ibrahimovic (officieel nog speler van LA Galaxy, maar per 1 januari 2020 clubloos), Bruno Fernandes (Sporting Portugal) en Paulo Dybala (Juventus).