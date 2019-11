Oranje-talent negeerde uitnodiging Guardiola: ‘Ik wilde niet verhuurd worden’

Melayro Bogarde heeft in de zomer van 2018 een aanbieding van Manchester City geweigerd. De talentvolle verdediger had de clubs voor het uitkiezen en besloot voor een overstap van Feyenoord naar TSG Hoffenheim te gaan. In gesprek met Voetbal International legt de talentvolle verdediger uit waarom hij onder meer Arsenal, Manchester United en City weigerde.

Bogarde kwam al op jonge leeftijd in de jeugdopleiding van Feyenoord terecht en vertrok in de zomer van vorig jaar, ondanks dat de Rotterdammers hem een aanbieding deden. Het voorstel zinde hem niet en dus stond hij open voor andere clubs. De keuze viel op Hoffenheim. “Ik had wel meer aanbiedingen, maar ik had heel weinig tijd, dus ik ben alleen bij Hoffenheim langs geweest”, aldus Bogarde.

Manchester City wilde hem graag inlijven. Manager Josep Guardiola zou in hem de nieuwe John Stones hebben gezien en nodigde hem uit in Engeland. Bogarde had daar geen trek in. “Ik had heel erg in mijn hoofd dat ik niet verhuurd wilde worden. Niet naar zo'n grote club die je dan telkens gaat verhuren”, aldus de jeugdinternational. “Ik ging naar Hoffenheim, omdat ik wist dat ik daar prof kon worden. Het is ook gewoon een grote club, ze speelden Champions League vorig seizoen. Ik wil bij Hoffenheim groot worden.”

Zijn keuze pakt tot dusver goed uit. Hij zegt in Duitsland meer te leren dan bij Feyenoord. “De trainingen zijn heel anders, veel individueler. Ik train regelmatig gewoon één op één met een trainer, bij Feyenoord deed je alles samen. Ik moet me vooral verbeteren op het verdedigende vlak. Hoffenheim zei dat ze bij mij veel durf aan de bal hadden gezien, maar ze hadden ook punten waar ik stappen kan maken: ik moet nog meer gericht ballen wegkoppen en ook beter aanvallend koppen. En bijvoorbeeld één-tegen-één verdedigen. Aan de bal hoeft het niet echt beter. Ik moet gewoon lef hebben, maar dat zit er wel in bij mij.”

Sinds afgelopen zomer staat Alfred Schreuder aan het roer bij Hoffenheim. De club uit de Bundesliga nam hem over van Ajax, waar hij de assistent van Erik ten Hag was. “Leuk dat hij er is”, aldus Bogarde. “Ik train nu drie à vier keer per week mee met het eerste en heb wel het gevoel dat ik er dicht tegenaan zit. Ik zou vorige week eigenlijk voor het eerst op de bank zitten, maar toen was ik hier natuurlijk. Ik ga sowieso wel mee op trainingskamp in de winter en hopelijk mag ik binnenkort alsnog een keer op de bank zitten bij het eerste.”