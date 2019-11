Kamp-Cruijff slaat hard terug na berichtgeving bij DWDD: ‘Erg laag en vals’

De Johan Cruyff Foundation heeft woensdagavond bij monde van algemeen directeur Carole Thate gereageerd op de bewering van journalist Auke Kok dat wijlen Johan Cruijff financieel profiteerde van de activiteiten van de stichting. Eerder vanavond werd in het televisieprogramma De Wereld Draait Door onthuld dat de legendarische nummer veertien zichzelf jaarlijks één miljoen euro uitkeerde van de Foundation.

De vermeende uitkering aan Cruijff komt aan bod in de biografie van Kok over Cruijff. De bewuste onthulling over de in 2016 overleden voetballegende leidde onder meer tot verbijstering bij Matthijs van Nieuwkerk, presentator van De Wereld Draait Door. "Hij verdient standbeelden voor het werk dat hij met die Foundation heeft verricht, en die standbeelden heeft hij ook. Maar het blijft raar om te lezen dat iemand die best vermogend was zichzelf één miljoen euro per jaar liet uitbetalen, omdat hij vond dat dat wel terecht was. Ik begrijp er niet zoveel van, eerlijk gezegd", zo zei Van Nieuwkerk.

Volgens Thate, General Manager World of Johan Cruyff, klopt er weinig van het verhaal dat door Kok de wereld in werd geholpen. "Erg laag en vals om te beweren dat Johan jaarlijks één miljoen door de Foundation zou zijn betaald. Altijd zorgvuldige scheiding tussen Johans privé/commerciële activiteiten en fondsen bestemd voor de Foundation. Zoals steeds in verantwoording aan accountants en CBF gedeeld", zo schrijft zij via Twitter.

Kok had bij De Wereld Draait Door reeds aangegeven geen navraag te hebben gedaan bij de Johan Cruyff Foundation over de vermeende uitkering aan Cruijff. Toch zag hij geen bezwaar om het verhaal op te nemen in de biografie. "Ik heb het van drie bronnen, onafhankelijk van elkaar. Al die bronnen dragen Cruijff overigens ook een warm hart toe", zo liet hij optekenen.