Boadu mik op EK: ‘Het zou mooi zijn: Calvin en ik sámen met Depay voorin’

Myron Boadu heeft zich maandagavond bij de selectie van het Nederlands elftal gemeld. De achttienjarige spits van AZ zat niet bij de voorselectie, maar kreeg vrijdag te horen dat hij door Ronald Koeman is opgeroepen. Door blessures van Donyell Malen en Steven Bergwijn kwam de bondscoach bij de eerste spits van AZ uit. Boadu hoopt nu met Oranje op EK-deelname. “Ik ga er alles aan doen om naar het EK te gaan”, aldus de aanvaller in De Telegraaf.

Boadu maakte vorige maand pas zijn debuut namens Jong Oranje. “Ik had niet verwacht dat het zó snel zou gaan”, reageert de spits, die maandagavond met ploeggenoot Calvin Stengs naar Zeist reed. “Ik ben hartstikke trots dat Calvin en ik erbij zitten. Voor Oranje uitkomen, dat is één van de mooiste dingen die er is. Het kan een leuke week worden, ook omdat Oranje zich kan plaatsen voor het EK.”

De uitnodiging voor Oranje kwam voor Boadu als een complete verrassing. “Ik hoorde pas na de wedstrijd tegen Astana dat Memphis Depay geblesseerd was. Zelfs toen dacht ik niet: misschien zit ik erbij. Dat kwam gewoon niet eens in mij op”, vervolgt de spits, die wellicht kan rekenen op een basisplaats doordat Memphis Depay niet helemaal fit is. “Ik hoop dat hij fit is. Het zou mooi zijn: Calvin en ik sámen met Depay voorin. Maar daar ga ik uiteraard niet over. Ze hebben een aardig vaste groep, het is knokken voor je plek.”

Boadu was dit seizoen in alle competities al 14 keer trefzeker in 22 wedstrijden in alle competities. Toch is hij niet helemaal tevreden. “Ik had op dit moment zeker topscorer kunnen en moeten zijn. Van de Eredivisie en de Europa League. Het rendement moet omhoog”, weet Boadu, die zichzelf hoopt te bewijzen. “Het is nu een kwestie van het laten zien, dat ik meekan. Dan hoop ik in maart weer geselecteerd te worden én, als alles goed is, mee te gaan naar het EK. Daar ga ik alles aan doen.”