Internazionale knokt zich met uitblinkende De Vrij naar koppositie

Internazionale heeft zaterdagavond in ieder geval voor even de koppositie in de Serie A overgenomen van Juventus. De ploeg van trainer Antonio Conte moest tegen Hellas Verona vol aan de bak na een vroege achterstand, maar knokte zich knap en verdiend terug naar een 2-1 overwinning. Stefan de Vrij was bij Inter een baken van rust in de defensie en liet zich ook in de opbouw volop gelden. Bovendien gaf de Nederlander de assist op de prachtige winnende treffer van Nicolo Barella.

Verona kreeg al na achttien minuten een penalty, nadat doelman Samir Handanovic van Internazionale tegenstander Paolo Valeri licht aantikte. De strafschop werd door Valerio Verre benut: 0-1. Na het openingsdoelpunt zakte Verona terug en liet het de thuisploeg het spel maken. Dat leidde al snel tot kansen, maar een inzet van Romelu Lukaku, die een voorzet verlengde richting het Verona-doel, werd gekeerd door doelman Marco Silvestri.

Even later was Marcelo Brozovic gevaarlijk voor de Milanezen. Het schot van de middenvelder toucheerde de lat, maar was net te hoog om doel te treffen. Een hard afstandsschot van Stefan de Vrij belandde op de vuisten van Silvestri. Vlak voor rust leek de grote druk van Inter eindelijk de gelijkmaker op te leveren. Een lage voorzet vanaf links die verder aan iedereen voorbij ging kwam bij Matias Vecino, die de bal in een leeg doel leek te schuiven. De bal werd echter ternauwernood van de lijn gehaald door Silvestri.

In de tweede helft was het spelbeeld hetzelfde. Inter zocht volop de aanval, maar telkens wist de Verona-defensie op het laatste moment een tegentreffer te voorkomen. Dat duurde tot de 65ste minuut, toen Inter er eindelijk in slaagde om tot scoren te komen. Vecino torende boven alle verdedigers uit en kopte een voorzet van Valentino Lazaro feilloos binnen: 1-1. Inter nam geen genoegen met een punt en opende direct de jacht op de winnende treffer.

Een merkwaardige terugspeelbal van Sofyan Amrabat werd in de tachtigste minuut onderschept door Lukaku. De Belgische spits leek de bal over de uitgekomen Silvestri te gaan koppen, maar de kopbal miste kracht en kon gekeerd worden. Drie minuten later was het alsnog raak voor Inter. Nicolo Barella draaide de bal met rechts en van grote afstand prachtig in het doel en bezorgde zijn ploeg daarmee een verdiende overwinning: 2-1.