Denzel Dumfries en Jeroen Zoet krijgen ervan langs na wanprestatie van PSV

PSV leverde donderdagavond een collectieve wanprestatie tegen LASK Linz (4-1 nederlaag), maar na afloop worden twee individuen uitgelicht bij RTL7. Jeroen Zoet en Denzel Dumfries zakten door het ijs, zo luidt de conclusie van de analisten. Bij meerdere doelpunten van LASK ging Zoet niet vrijuit, terwijl Dumfries zijn verdedigende taken volgens Theo Janssen en Jan Boskamp verzaakte.

"Ik vond hem niet heel goed spelen", oordeelt Janssen over Dumfries. "Het is een jongen die heel veel arbeid levert. Bij iedere aanval van PSV stormt hij langs de lijn, maar het duurt even voordat hij terugkomt." In de studio worden beelden getoond van de 2-1, die voortkwam uit een aanval vanaf de linkerflank. "Waar is Dumfries?", vraagt Janssen zich af. Boskamp grapt: "Bij de cornervlag." Volgens Boskamp 'kiest' Dumfries zijn momenten niet, maar opteert hij ervoor om altijd mee aan te vallen.

"Aanvallend wil hij veel bijdragen, maar daardoor ben je verdedigend kwetsbaar", ziet ook Janssen, die vervolgens ook het optreden van Zoet uitlicht. Bij de 2-1 kreeg de keeper zijn hand tegen een inzet van Reinhold Ranftl, maar de ingreep van Zoet was niet doortastend genoeg. Bij de 3-1, een kopbal van João Klauss, kwam de keeper tekort. Janssen merkt dat, als hij naar de afgelopen jaren kijkt, Zoet weinig stappen heeft gezet in zijn ontwikkeling.

"Zoet stond een paar jaar geleden nog in de belangstelling van grote clubs, maar hij speelt een heel moeizaam seizoen. Vorig jaar was het ook al minder. Hij zit in een mindere fase", oordeelt Janssen. Of hij zijn basisplek bij PSV zal behouden, weet Janssen niet. "Mark van Bommel zal ook wel twijfels hebben bij die andere keepers (Robbin Ruiter en Lars Unnerstall, red.)." Volgens Boskamp, die stelt dat Zoet 'twee ballen' wel had moeten hebben, zou Van Bommel met dezelfde logica 'drie of vier spelers' uit de opstelling moeten verwijderen. "Dat is het probleem."