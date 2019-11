Bayern München verliest met 5-1; nieuwe deceptie voor Peter Bosz

Bayern München heeft zaterdagmiddag een beschamende nederlaag geleden in de Bundesliga. De Duitse recordkampioen ging na een vroege rode kaart voor Jérôme Boateng met liefst 5-1 onderuit op bezoek bij Eintracht Frankfurt, nota bene de ex-werkgever van trainer Niko Kovac. Het betekende voor Bayern het vijfde puntverlies in tien competitiewedstrijden dit seizoen, waardoor men is afgedaald naar de vierde plaats op de ranglijst. Tegelijkertijd verloor Peter Bosz met Bayer Leverkusen met 1-2 van Borussia Mönchengladbach, dat met 22 punten uit 10 wedstrijden knap koploper blijft. Borussia Dortmund won met 3-0 van VfL Wolfsburg en is de nieuwe nummer twee van de Bundesliga met 19 punten uit 10 duels.

Eintracht Frankfurt - Bayern München 5-1

De rampzalige middag voor Bayern werd ingeleid door een vroege rode kaart voor Boateng. De ervaren centrumverdediger vergreep zich na negen minuten voetballen aan de doorgebroken Gonçalo Paciência, waarna hij met een directe rode kaart van het veld werd gestuurd door arbiter Markus Schmidt. Frankfurt had vervolgens aan een kleine 25 minuten voldoende om Bayern op een 2-0 achterstand te zetten. Filip Kostic opende van dichtbij de score nadat hij de bal met enig fortuin voor de voeten had gekregen, en kort erna scoorde Djibril Sow nadat een voorzet van Kostic enigszins van richting was veranderd.

Ondanks de ondertalsituatie wist Bayern nog in de eerste helft een aansluitingstreffer op het scorebord te brengen. Robert Lewandowski ontdeed zich fraai van drie verdedigers, waarna hij oog in oog met doelman Frederik Rönnow afrondde: 2-1. Het elftal van Kovac had zo nog een sprankje hoop op een comeback, maar daar kwam niets van terecht. Frankfurt was ontketend en wist Bayern in de tweede helft uiteindelijk tot op het bot te vernederen. David Abraham liep vrijwel onmiddellijk na de theepauze de 3-1 tegen de touwen uit een voorzet van Danny da Costa, en rond het uur volgde de 4-1 van Martin Hinteregger uit een hoekschop van Kostic. Daar bleef het uiteindelijk niet bij voor Bayern, want in de absolute slotfase sloeg Frankfurt via Paciência nogmaals toe. Voor Bas Dost zat er geen doelpunt in, mede doordat hij in de 64ste minuut reeds gewisseld werd bij Frankfurt.

Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach 1-2

Het publiek in de BayArena kreeg als verwacht aan aantrekkelijke wedstrijd voorgeschoteld. Het duel werd na achttien minuten spelen opengebroken door Oscar Wendt: de Zweedse verdediger scoorde namens Borussia Mönchengladbach na voorbereidend werk van Marcus Thuram. Leverkusen reageerde echter sterk en wist binnen zeven minuten alweer op gelijke hoogte te komen. Lucas Alario had een schitterende pass in huis op Kevin Volland, waarna de spits koelbloedig afrondde. De gelijkmaker was meer dan verdiend, maar toch kwam Leverkusen op slag van rust opnieuw op achterstand. Ditmaal was het Thuram zelf die scoorde. Leverkusen keek zo bij rust tegen een 1-2 achterstand aan. In de tweede helft zocht het team van Bosz met man en macht naar een gelijkmaker, maar die kwam er uiteindelijk niet, mede doordat Alario, Volland en Karim Bellarabi het vizier niet op scherp hadden staan.

Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg 3-0

De eerste helft verliep voor Dortmund enigszins teleurstellend. Het elftal van Lucien Favre zocht tevergeefs naar een opening in de defensie van Wolfsburg, waar Jeffrey Bruma en Wout Weghorst basisspelers waren, en moest na een klein halfuur ook nog eens verder zonder Marco Reus. De sterspeler van die Borussen liep een voetblessure op en moest zich uiteindelijk laten vervangen door Mario Götze. De doelpuntloze ruststand resulteerde halverwege in gemor in het Signal Iduna Park, maar in het eerst kwartier na rust stelde Dortmund de overwinning uiteindelijk toch betrekkelijk eenvoudig veilig. Thorgan Hazard nam de openingstreffer voor zijn rekening met een schot in de korte hoek, waarna Raphaël Guerreiro verantwoordelijk was voor de 2-0. Götze bepaalde in de slotfase de eindstand vanaf de strafschopstip.