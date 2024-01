Fan pakt Sancho verbaal aan bij rentree en gaat het hele internet over

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Jadon Sancho, die zaterdag zijn rentree beleefde bij Borussia Dortmund.

De aanvaller liet bij zijn terugkeer in het shirt van Dortmund meteen zijn voeten spreken met een assist op Marco Reus. BVB won met 0-3 op bezoek bij SV Darmstadt 98 en ging zodoende goed van start in het nieuwe kalenderjaar.

Sound on! ?? “Erik Ten Hag wants to talk to you, lazy ******”#Sancho #MUFC pic.twitter.com/I50bVZRrKf — Man Utd Universe (@ManUtdUniverse) January 13, 2024

Na afloop van het duel kreeg Sancho nog iets toegebeten van een fan van de thuisclub, zo is te horen op een filmpje dat momenteel het internet verovert. "Erik ten Hag wants to talk to you. You are a lazy f*cker", klinkt het vanaf de tribune.

Sancho werd eerder dit seizoen door Ten Hag uit de selectie gezet bij Manchester United. De Engelsman was niet opgenomen in de wedstrijdselectie voor de competitiewedstrijd tegen Arsenal en kon daar niet mee leven. De twee leefden sindsdien in onmin met elkaar.

