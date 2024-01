‘Reus gaat Dortmund na 12 jaar verlaten en staat voor binnenlandse transfer’

Marco Reus is onderweg naar de uitgang bij Borussia Dortmund, zo weet Sport Bild dinsdag te verzekeren. Het clubicoon van BVB heeft een contract dat medio 2024 afloopt en een nieuwe verlenging is onwaarschijnlijk.

Reus verdient rond de zes miljoen euro per jaar bij Dortmund: een hoog salaris voor clubs uit de Bundesliga. Omdat Reus komende zomer gratis is op te pikken, lijkt het toch mogelijk dat hij een binnenlandse transfer gaat maken.

Het medium schrijft dat de 34-jarige middenvelder terug kan keren bij Borussia Mönchengladbach. De international van Duitsland kwam tussen 2009 en 2012 al uit voor de club uit Gladbach.

Een transfer naar het buitenland is uitgesloten. Reus is net vader geworden van een tweede kindje en ziet het totaal niet zitten om uit Duitsland te vertrekken. Een terugkeer bij Mönchengladbach lijkt daarom het meest realistische scenario.

De huidige nummer tien van de Bundesliga is naarstig op zoek naar ervaring en kan dat met Reus toevoegen aan de selectie. De aanvoerder van Dortmund heeft al 379 Bundesliga-duels in de benen.

Reus is nog steeds populair bij de fans van die Fohlen. Hij kwam in totaal al eens 109 keer in actie voor de club. Hierin wist hij 41 keer te scoren en 28 keer een assist af te leveren.

Dat leverde hem in 2012 een transfer naar Dortmund op. In zijn geboortestad won hij drie keer de DFB Pokal. Kampioen van Duitsland werd hij echter nooit.

