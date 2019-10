UEFA reageert op commotie over doelpunt Quincy Promes

De goal van Quincy Promes voor Ajax tegen Chelsea is terecht afgekeurd, zo laat de UEFA weten aan Ajax Showtime. Over de afgekeurde treffer van de aanvaller tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Chelsea was veel commotie ontstaan, aangezien de VAR de verkeerde beelden zou hebben gebruikt. De Europese voetbalbond geeft nu tekst en uitleg.

Op basis van enkele camerabeelden zou geconcludeerd kunnen worden dat Promes, op het moment van spelen van Hakim Ziyech, geen buitenspel stond. "Het doelpunt gescoord door Ajax in de 35e minuut van de Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Chelsea werd terecht afgekeurd als gevolg van een beslissing van de VAR, die zag dat Ajax-speler Quincy Promes buitenspel stond", begint de UEFA.

César Azpilicueta vertrouwde erop dat de goal van Quincy Promes afgekeurd zou worden

"De afbeeldingen die op tv werden gebruikt waren niet de definitieve afbeeldingen en werden ten onrechte door de VAR-technische aanbieder Hawk-Eye naar de host-omroep verzonden. De beslissing van de VAR, gebaseerd op meerdere camerastandpunten, was echter nog steeds correct, waardoor het doelpunt werd afgekeurd", aldus de UEFA.

Fans en analisten van over de hele wereld verbaasden zich over het feit dat het doelpunt van Promes werd afgekeurd, omdat men de verkeerde beelden zou hebben getoond. Onder anderen Marcel Desailly stak zijn verbijstering niet onder stoelen of banken. "Ze hebben niet de tijd genomen om goed te kijken naar de lijn en de afstand van de bal ten opzichte van de voet van de speler. Ik ben ambassadeur van FIFA en ik ga dit aankaarten, want dit is een probleem." Ajax verloor het duel uiteindelijk door een doelpunt van Michy Batshuayi: 0-1.