Blind: ‘We kunnen lachen als een boer met kiespijn, maar het is cruciaal’

Ajax leed woensdagavond voor het eerst puntverlies in de groepsfase van de Champions League. Chelsea was in de Johan Cruijff ArenA met 0-1 te sterk, door een doelpunt van Michy Basthuayi kort voor tijd. Daley Blind baalt na afloop voornamelijk van het feit dat de treffer van Quincy Promes in de eerste helft geannuleerd werd wegens buitenspel.

“We waren bij vlagen slordig en dat kunnen we onszelf aanrekenen, dat moet beter”, begint Blind in gesprek met Ajax TV. “Normaal zijn we daar sterk in, maar vandaag een keer niet. We weten het soms ook wel. Als iemand een foute bal inspeelt, doet hij dat niet expres. We willen het zo goed mogelijk doen, maar soms zitten dit soort wedstrijden ertussen. Dan komt het op strijd aan en dat hebben we zeker gedaan, we hebben ze het niet makkelijk gemaakt. Het is gewoon een topploeg.”

“Wat ik net hoorde, was de goal geen buitenspel. Dat is ook zuur, het gaat in het topvoetbal om details. Dit is een belangrijk detail, maar we kunnen het niet meer terugdraaien. We kunnen lachen als een boer met kiespijn, maar het zijn cruciale momenten in een wedstrijd”, gaat de verdediger annex middenvelder verder. De afgekeurde treffer van Promes deed op sociale media het nodige stof opwaaien, omdat het verkeerde fragment gebruikt zou zijn om buitenspel aan te tonen.

“Het was een 0-0-wedstrijd, beide ploegen creëerden in de tweede helft niet echt grote kansen. Dat was meer op zijn plaats geweest, denk ik”, aldus Blind. Ajax en Chelsea hebben nu allebei zes punten na drie wedstrijden in Groep H van de Champions League. “We hebben de laatste tijd wedstrijden over de streep getrokken en nu valt het net de verkeerde kant op, daar moeten we mee bezig zijn. We moeten elkaar blijven verbeteren en het geeft aan dat we er nog lang niet zijn. Het is ook niet zo dat we moesten denken dat we er al waren. Het is een hele moeilijke poule, we hebben twee keer overtuigend kunnen winnen, maar het had ook anders kunnen lopen.”

“Chelsea is gewoon een goede ploeg en het was fiftyfifty. Wij kunnen veel beter, al denk ik dat onze goal geen buitenspel was”, voegt Tadic toe in gesprek met Veronica. “Het was moeilijk, wij kunnen beter spelen. We moeten door naar de volgende wedstrijd. De mentaliteit was goed, maar in balbezit waren wij soms slordig. We begingen bij vlagen simpele fouten. Dat mag niet gebeuren en we moeten kijken wat daar de oorzaak van was."