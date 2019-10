Bazoer van trainingsveld gestuurd na ‘handgemeen’: ‘Ik pak jou nog wel’

Riechedly Bazoer heeft het woensdag op de training aan de stok gekregen met ploeggenoot Jay-Roy Grot, zo bevestigt Vitesse tegenover Omroep Gelderland. De regionale omroep spreekt zelf van een 'handgemeen'. De twee zouden elkaar in de haren zijn gevlogen tijdens een partijspel, waarna de middenvelder en de aanvaller door ploeggenoten uit elkaar zijn gehouden.

Bazoer liet zich daarna ook verbaal gelden tegenover Grot en werd daarop door de technische staf van het veld gestuurd. “Ik pak jou nog wel in de kleedkamer”, zou Bazoer volgens toeschouwers bij de training daarna nog in de richting van Grot geroepen hebben.

Nadat hij door de staf werd gesommeerd het trainingsveld te verlaten, heeft Bazoer zich naar verluidt ook nog tegen trainer Leonid Slutsky gekeerd. ‘Fuck off, I don’t want to play for your team’, zou hij de oefenmeester toegebeten hebben. Vitesse heeft het incident bevestigd, maar kan er verder nog niets over zeggen. Het is daarom niet bekend of de spelers bestraft gaan worden voor het opstootje.

Bazoer speelt sinds afgelopen zomer voor Vitesse, dat hem destijds overnam van VfL Wolfsburg. In de tweede helft van het afgelopen seizoen was hij in dienst van FC Utrecht ook al op huurbasis actief in de Eredivisie. De 23-jarige middenvelder speelde vooralsnog negen wedstrijden voor de Arnhemmers, waarin hij tweemaal trefzeker was.