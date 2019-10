Dybala redt Juventus na gestuntel van De Ligt en en Bonucci

Juventus heeft dinsdagvond goede zaken gedaan in de Champions League. Het elftal van trainer Maurizio Sarri won op eigen veld met 2-1 van het Russische Lokomotiv Moskou en komt zodoende na drie duels in Groep D op zeven punten. Paulo Dybala nam Juventus in de slotfase met twee doelpunten bij de hand, nadat Lokomotiv Moskou in de eerste helft brutaal had geprofiteerd van het defensief gestuntel van Matthijs de Ligt en Leonardo Bonucci. Naast Juventus heeft ook Atlético Madrid na drie groepswedstrijden zeven punten; Lokomotiv Moskou en Bayer Leverkusen volgen met respectievelijk drie en nul punten.

Met Dybala in plaats van Gonzalo Higuaín als nieuwe aanvalspartner van Cristiano Ronaldo begon Juventus vol goede moed aan de wedstrijd. Het elftal van Sarri schoot vrij aardig uit de startblokken en dook in de openingsfase ook enkele keren gevaarlijk op voor het Russische doel. Dybala loste binnen twee minuten een gevaarlijk schot op doel af, maar Vedran Corluka voorkwam ternauwernood dat doelman Guilherme Marinato moest ingrijpen. Even later werd de keeper ook geholpen bij een inzet van Ronaldo.

Juventus slaagde er daarna niet in het sterke begin een vervolg te geven. Ronaldo dwong Marinato vanbuiten de zestien nog wel tot een redding, maar verder werd een gegroepeerd verdedigend Lokomotiv Moskou nauwelijks aan het wankelen gebracht door la Vecchia Signora. De bezoekers stichtten zelf ook amper gevaar, maar konden na precies een halfuur voetballen wel plots de openingstreffer vieren. De Ligt ging onder een uittrap van Marinato door, waarna oo Bonucci mis zat en Aleksey Miranchuk aan de wandel kon met het leder. De aanvallende middenvelder zette João Mário aan het werk, waarna diens schot maar half werd gepareerd door Wojciech Szczesny. De doorgelopen Miranchuk benutte vervolgens de rebound: 0-1.

Juventus miste creativiteit en stootkracht voorin, hetgeen ook Sarri aan het begin van de tweede helft leek te beseffen. De oefenmeester haalde Sami Khedira naar de kant en bracht met Higuaín een derde aanvaller binnen de lijnen. Ronaldo, Blaise Matuidi en Rodrigo Bentancur trachtten gevaar te stichten, maar Lokomotiv Moskou bleef verrassend eenvoudig op de been. Halverwege het tweede bedrijf volgde de tweede wissel van Sarri met het inbrengen van Adrien Rabiot voor Matuidi. Luttele minuten later leek Higuaín op weg naar de 1-1 na een combinatie met Ronaldo, maar het schot van de invaller scheerde rakelings voorbij het doel van Marinato.

Dertien minuten voor tijd volgde de gelijkmaker alsnog. Dybala werd op een meter of achttien van het doel vrijgespeeld door Juan Cuadrado, waarna de Argentijn met een schitterende uithaal de linkerhoek vond: 1-1. De druk van Juventus hield aan en resulteerde vrijwel onmiddellijk ook in de 2-1. Dybala was opnieuw het goudhaantje, ditmaal door een rebound te benutten die door Marinato was weggegeven op een afstandsknal van Alex Sandro. Dybala werd daarna direct gewisseld door Sarri en zag Juventus de overwinning vanaf de reservebank uiteindelijk over de streep trekken.