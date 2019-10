Ajax treft topschutter die een hardnekkige Chelsea-vloek doorbreekt

Chelsea won zaterdag met 1-0 van Newcastle United en voor de verandering werd het winnende doelpunt van the Blues niet gemaakt door Tammy Abraham. Het zegt een hoop over de reputatie die de pas 22-jarige spits in korte tijd heeft opgebouwd op Stamford Bridge. De boomlange en kopsterke aanvalsleider van de Europa League-winnaar uit Londen geniet het volledige vertrouwen van manager Frank Lampard en Abraham betaalt dat vertrouwen bijna wekelijks terug. Ajax krijgt woensdag te maken met een spits die ook op het Europese podium zijn stempel wil drukken.

Door Rian Rosendaal

Debuut onder Guus Hiddink

Abraham is een Chelsea-speler through and through. De in Camberwell, Zuid-Londen geboren en getogen aanvaller sloot zich op achtjarige leeftijd aan bij de jeugdopleiding van de club en het werd al snel duidelijk dat hij over het nodige talent beschikte in de buurt van het vijandelijke doel. Abraham veroverde in 2015 de UEFA Youth League en stond een jaar later met de FA Youth Cup in zijn handen. In de finale van laatstgenoemde toernooi maakte de jeugdexponent de winnende treffer tegen de leeftijdsgenoten van Manchester City (1-0), een van zijn acht doelpunten in totaal. De goede prestaties bleven niet onopgemerkt door Guus Hiddink, in de tweede helft van het seizoen 2015/16 de tussenpaus van Chelsea na het voortijdige vertrek van José Mourinho. Abraham debuteerde onder de Nederlandse manager in de uitwedstrijd tegen Liverpool, terwijl de fans van de West-Londense club hem een week later tegen de kersverse kampioen Leicester City voor de eerste keer aan het werk zagen op eigen veld.

Hiddink liet Chelsea na een halfjaar crisismanagement achter zich en ook Abraham verliet Londen in de zomer van 2016, al was het in zijn geval op tijdelijke basis. De nog piepjonge centrumspits kreeg van toenmalig manager Antonio Conte de gelegenheid om bij Bristol City de broodnodige ervaring op te doen in de Championship, een uitputtende competitie met 46 wedstrijden en de nodige clubs die fysiek voetbal hoog in het vaandel hebben staan. Bij the Robins kwam de getalenteerde huurling tot 26 doelpunten en brak hij terloops enkele records. In januari stond de teller al op zestien treffers, waardoor Abraham het record verbrak van voormalig Fulham-aanvaller Moussa Dembélé als teenager met de meeste doelpunten ooit sinds de start van de Championship. De door Chelsea uitgeleende spits wist Bristol haast hoogstwaarschijnlijk te behouden voor het tweede niveau van Engeland, wat hem een reeks aan individuele prijzen opleverde. Abraham werd verkozen tot Speler van het Jaar, Talent van het Jaar en Topscorer, een prestatie die tot dan toe nog niet eerder was geleverd op Ashton Gate.

Tammy Abraham en Mason Mount zijn dit seizoen erg belangrijk voor Chelsea

Abraham maakte in zijn volgende twee verhuurperiodes beide kanten van het voetbalspectrum mee. Bij Swansea City kwam hij net als in Bristol in een degradatiegevecht terecht, met deze keer een minder goede afloop. The Swans degradeerden uit de Premier League en de nog jonge spits pikte maar een enkele keer een doelpunt mee voor de club uit Wales. Zijn nog prille loopbaan kreeg echter een boost nadat Chelsea hem voor de derde keer uitleende, ditmaal aan het ambitieuze Aston Villa. De voormalige Europacup I-winnaar, jarenlang een vaste klant op het hoogste niveau, wilde ten koste van alles terugkeren in het voetbalwalhalla van Engeland en Abraham moest daar met zijn productiviteit voor zorgen. Het werd een uiterst succesvolle jaargang op Villa Park, met 26 doelpunten als bewijs van zijn doelmatigheid. Hij was de eerste speler van the Villans in de 21ste eeuw die vier doelpunten wist te produceren in een wedstrijd, in de 5-5 tegen Nottingham Forest. Het absolute hoogtepunt van de door Chelsea opgeleide spits vond echter plaats op Wembley, in de finale van de play-offs om promotie tegen het toen nog door Lampard getrainde Derby County (2-1) in mei van dit jaar. Abraham, die Anwar El Ghazi de openingstreffer zag aantekenen, kwam niet tot scoren in de Londense voetbaltempel. Desondanks werd de aanvalsleider na afloop overladen door complimenten, onder meer door John Terry, de levende Chelsea-legende die tegenwoordig als assistent-manager is verbonden aan Villa. Terry denkt dat Abraham kan uitgroeien tot een spits van topniveau en voorlopig lijkt de oud-verdediger gelijk te krijgen.

Terugkeer op het oude nest

Na drie seizoenen als huurling te fungeren was het tijd voor Abraham om terug te keren bij Chelsea, met de eveneens teruggekeerde Lampard als zijn nieuwe mentor. De opvolger van Maurizio Sarri heeft een onbegrensd vertrouwen in de local lad. "Zijn harde werk achter de schermen zijn er debet aan dat hij nu goed presteert. Tammy is een ware plaag voor verdedigers. Hij zoekt ze constant op en houdt daarnaast de bal altijd goed vast. Zijn voetenwerk is ook vooruit gegaan en hij pikt geregeld een doelpunt mee, wat natuurlijk geweldig is voor die jongen", zo deelt Lampard bij Sky Sports complimenten uit aan Abraham, die in competitieverband op het fraaie aantal van acht doelpunten staat. "Hij heeft sinds de start van het seizoen mijn vertrouwen, het was tijd voor hem om hier weer aan te sluiten. Sommige mensen dat het te maken heeft met het transferverbod van Chelsea. Maar Tammy ondervindt juist zware concurrentie van Olivier Giroud, een wereldkampioen, en Michy Batshuayi, wat in mijn ogen ook een Premier League-spits van topklasse is. Het is gewoon in een heel korte tijd zijn positie geworden. Het is nu aan Tammy om die topvorm vast te houden, zeker met het oog op de concurrenten. We hebben bij Chelsea iedereen keihard nodig."

Manager Frank Lampard is blij dat Tammy Abraham zich voortaan international mag noemen

De doorbraak van Abraham heeft als gevolg dat Giroud bijna wekelijks de bank warmhoudt bij Chelsea en de 33-jarige Fransman is allerminst gelukkig met deze ontwikkeling. "Of ik de huidige situatie accepteer? Nee, die accepteer ik zeker niet", zei de routinier in Engelse dienst tegen Le Pelerin in aanloop naar de EK-kwalificatiewedstrijd van Frankrijk tegen Turkije (1-1) van vorige week maandag. "Ik wil ook weer niet gelijk heel erg wanhopig overkomen. Ik heb mij altijd respectvol en nederig opgesteld, zelfs als ik het niet eens ben met de manager. Ik zal hem (Lampard, red.) nooit openlijk bekritiseren. Maar ik weet ook van mijzelf dat ik dit niet zomaar over mijn kant kan laten gaan, want ik ben zeker van waarde voor Chelsea op het veld. Afgelopen seizoen, toen ik vond dat ik een basisplaats verdiende, heb ik de manager (Sarri, red.) ook om opheldering gevraagd." Giroud had tot dusver in deze jaargang pas tweemaal een basisplaats. Het geeft aan dat Lampard maling heeft aan namen en reputaties. Onder zijn leiding laat ook ex-Vitessenaar Mason Mount zich al het hele seizoen gelden, terwijl ook Callum Hudson-Odoi en Fikayo Tomori zonder nadenken voor de leeuwen worden gegooid. Met name de loopbaan van Tomori zit in een stroomversnelling, want de centrumverdediger werd door bondscoach Gareth Southgate geselecteerd voor de recente ontmoetingen van Engeland met Tsjechië en Bulgarije. Speeltijd zat er niet in voor de mandekker, waar Abraham als invaller mocht opdraven in de verliesbeurt op Tsjechische bodem (2-1).

De vloek van het shirt met nummer negen

Het Chelsea-shirt met rugnummer negen past lang niet iedereen, zo heeft het recente verleden uitgewezen. Miljoenenaankopen als Fernando Torres en Álvaro Morata groeiden op Stamford Bridge nooit uit tot ware publiekslievelingen. Ook Gonzalo Higuaín en Radamel Falcao wisten op huurbasis amper te imponeren in het zuiden van Engeland. En dat terwijl de vier aanvallers bij andere clubs hebben laten zien dat ze wel degelijk over een killerinstinct beschikken. Abraham is zich bewust van de loodzware erfenis bij Chelsea, maar de neo-international van Engeland is niet bang dat hij ook op het kerkhof der mislukte spitsen terechtkomt. "Het is een eer dat ik bij Chelsea het shirt met rugnummer negen mag dragen", zo citeerde de Daily Mail de jongeling in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. "Ik heb erover gesproken met de manager, die aan mij vroeg of ik er klaar voor was om dit shirt te dragen. Ik zei gelijk: ‘Jazeker, ik ben er helemaal klaar voor’. Het maakt mij gelukkig dat de manager mij dit shirt heeft aangeboden. Ik heb al een hoop onzin voorbij zien komen over dit rugnummer, maar ik ga gewoon mijn uiterste best doen. Voetbal brengt doorgaans een hoop stress, al motiveert het mij alleen maar meer om te slagen. Het geeft extra kracht."

Tammy Abraham vervangt Declan Rice bij zijn officiële debuut voor Engeland

Abraham strijdt dit seizoen op meerdere fronten, want de Chelsea-sensatie maakte tegen Tsjechië zijn officiële debuut voor the Three Lions. Zijn officieuze vuurdoop kwam al in november 2017, in een vriendschappelijke interland tegen Brazilië. Daarna was er lange tijd onzekerheid over zijn interlandloopbaan, met name vanwege zijn Nigeriaanse roots. De focus ligt vanaf heden echter voor honderd procent op Engeland, zeker nu het EK van 2020 steeds dichterbij komt. Abraham liet in september nog in duidelijke bewoordingen aan Southgate weten dat een hij snel een uitnodiging moest versturen, anders zou Nigeria alsnog in beeld komen. De keuzeheer van de Engelsen stuurde prompt een invitatie richting huize Abraham. Southgate volgt Lampard in zijn bewondering voor de doorgebroken topschutter. "Hij pakt bij Chelsea alle kansen die hij krijgt. Deze oproep heeft hij meer dan verdiend", zo liet de Engelse bondscoach weten in aanloop naar de EK-kwalificatieduels met Tsjechië en Bulgarije. Een plaats in de EK-selectie van Engeland is echter van later zorg, want eerst wacht de confrontatie met Ajax in de Johan Cruijff ArenA. De koploper in de Eredivisie maakte zaterdag tegen hekkensluiter RKC Waalwijk (1-2) een zeer matige indruk. Centrumverdedigers Joël Veltman en Daley Blind weten maar al te goed dat een dergelijke prestatie tegen Chelsea fataal kan zijn, zeker met een Abraham in topvorm.