Mourinho beleeft slechtste start ooit als coach: ‘Het raakt me emotioneel’

Vrijdag, 29 september 2023 om 08:32 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:19

José Mourinho beleeft zware weken als trainer van AS Roma. Donderdagavond ging de Portugees met zijn ploeg hard onderuit op bezoek bij Genoa (4-1), wat heeft geleid tot de zestiende notering in de Serie A. Mourinho zegt nog nooit eerder zo slecht aan een seizoen begonnen te zijn. De zestigjarige coach weigert echter naar excuses te zoeken.

"Het is de slechtste start van een seizoen voor mij als coach. Desondanks denk ik niet dat het ooit is gebeurd dat AS Roma twee keer op een rij in een Europese finale heeft gestaan", aldus Mourinho, die vorig jaar ten koste van Feyenoord de Conference League won en afgelopen seizoen tot de finale van de Europa League reikte (verlies na penalty's tegen Sevilla).

"Ik laat mijn gevoelens achter de schermen zien, want het raakt me emotioneel, zeker gezien mijn relatie met de fans", zegt Mourinho over de huidige situatie waarin hij zit. "Maar we moeten door en er is geen tijd om te treuren. We zullen vanaf morgen weer hard gaan werken. De volgende wedstrijd (thuis tegen Frosinone, red.) is enorm belangrijk voor ons."

Mourinho vindt het te makkelijk om de sportieve malaise op te hangen aan de afwezigheid van een aantal spelers. Woensdag kon er onder meer geen beroep worden gedaan op Tammy Abraham, Renato Sanches en Chris Smalling. "Als je bepaalde spelers mist, dan missen we vastigheid. Maar het is te makkelijk om het daarop af te schuiven. Ons gebrek aan defensieve stabiliteit heeft te maken met het team als geheel."

'Mourinho-syndroom'

Opvallend genoeg is het niet voor het eerst dat de motor van Mourinho hapert in zijn derde seizoen. Ook bij Chelsea en Manchester United lukte het hem niet om de drie seizoenen vol te maken. Bij Real Madrid greep hij in zijn derde jaar eveneens naast elke prijs, nadat hij conflicten had met verschillende spelers en het 'Mourinho-effect' leek uitgewerkt. Bij Inter vertrok hij na twee seizoenen.