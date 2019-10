'Elf bv'tjes' krijgen ervan langs: 'We vreesden ervoor met Ziyech en Tadic'

Erik ten Hag is niet blij met het optreden van Ajax tegen RKC Waalwijk (1-2 zege). De oefenmeester van Ajax vindt dat zijn spelers hun afspraken op het veld niet nakwamen; de individuele spelers waren meer met zichzelf bezig dan met het teambelang, zo luidt het harde oordeel van Ten Hag. Ook onderling klonk na afloop veel kritiek binnen de spelersgroep, zo beaamt Quincy Promes.

Volgens Ten Hag leek de eerste helft 'nergens op'. "Dat heeft alles te maken met houding, onze mentaliteit, geen samenwerking, geen organisatie, geen energie en het op tachtig procent willen doen", somt de trainer op voor de camera van FOX Sports. "Dat gaat niet en dan word je bestraft." Hij greep de pauze aan om zijn ploeg 'goed neer te zetten' en het resultaat zag hij in de eerste fase na de rust. Daarin opende Dusan Tadic de score.

"Maar dan moet je hem killen en moet je 0-2 maken. Dan is zo'n wedstrijd makkelijker, nu laat je ze in leven en wordt het zelfs 1-1", aldus Ten Hag. De organisatie schortte niet alleen achterin, zo stelt de trainer. "De hele ploeg. We komen afspraken niet na. Het drukzetten, het terugsluiten en het op de man blijven ging fout. Het waren elf bv'tjes in het veld." Die uitspraak van Ten Hag wordt door analist Hugo Borst bestempeld als een 'hard verwijt'.

“Het was iets waar we allemaal voor vreesden voordat Ziyech en Tadic met elkaar gingen spelen. We zeiden: nou, dat kan nooit een team worden. Dat zijn ze wel geworden, zo hebben we vorig seizoen het gehele seizoen gezien", aldus Borst. "Dit was echt een ontluisterende ervaring, omdat er geen reet van klopte. Overal lagen ruimtes, spelers waren niet bereid werk voor elkaar op te knappen en het leek wel alsof het niet echt inspireerde. Het was eigenlijk ook kwetsend ten opzichte van RKC, dat betere aanvallen heeft opgezet dan Ajax."

Promes erkent bij FOX Sports dat Ajax 'niet best' voor de dag kwam. Hij is blij met de overwinning, maar vindt het belangrijk om het spel en het optreden van elkaar kritisch tegen het licht te houden. Dat gebeurde al in de kleedkamer, verzekert hij. "Het ging er even hard aan toe, maar dat is goed, dat maakt ons sterker. De trainer en de spelers hebben elkaar even wakker geschud om het mooi te zeggen." Promes werd zelf met een fraai doelpunt de matchwinner van Ajax.