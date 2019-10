Quincy Promes: ‘Als je dat hoort, voel ik me soms wel een beetje miskend’

Met zeven doelpunten en twee assist uit twaalf officiële wedstrijden is Quincy Promes dit seizoen een belangrijke kracht voor Ajax. De aanvaller scoorde begin deze maand nog in de uitwedstrijd tegen Valencia (0-3) en maakte een week daarvoor een hattrick tegen Fortuna Sittard (5-0). Toch merkt Promes dat er soms aan hem wordt getwijfeld door de buitenwereld, zo beaamt hij in de studio van Inside Ajax.

Promes is een basiskracht in de ploeg van Erik ten Hag. De trainer is gecharmeerd van hem, maar dat geldt niet voor iedereen. "Ik hoor en lees af en toe wel wat, maar dat heeft nooit echt effect gehad op me", verzekert Promes, die denkt dat de Nederlandse voetbalvolger hem de afgelopen jaren een beetje uit het oog is verloren. "Ik denk dat het komt door mijn tijd in Rusland. Die competitie komt hier niet elke week op tv, dus je mist een groot deel van mijn carrière."

"Maar dat waren juist de beste jaren van mijn carrière. Daardoor missen ze een beeld van me. Ze zien me alleen bij het Nederlands elftal en daardoor kan zoiets ontstaan", voegt Promes toe. "Als je de statistieken erbij haalt, kun je er weinig op aanmerken. Maar als je soms hoort wat mensen roepen, voel ik me soms wel een beetje miskend. Het heeft geen effect op me. Ik lees het wel, maar het is alleen maar goed. Kritiek is goed en dat hebben spelers ook nodig."

Promes stelt dat opbouwende kritiek 'altijd welkom' is. "Het enige wat ik kan doen is mijn voeten laten spreken. Daar ben ik hard mee bezig", benadrukt hij. De van Sevilla overgekomen aanvalende middenvelder annex buitenspeler hoopt met Ajax prijzen te kunnen pakken en denkt zelfs al aan een nieuwe transfer. "Ik wil nog heel veel bereiken bij Ajax. Ik wil slagen, dus kampioen worden. Uiteindelijk, op lange termijn, wil ik misschien nog een vervolgstap maken."