RKC Waalwijk kwakkelt al dik acht jaar na eigen doelpunt van Daley Blind

RKC Waalwijk en Ajax staan tegenover elkaar op de tiende speeldag van de Eredivisie. Het team van Fred Grim, de rode lantaarndrager van de competitie, slaagde er tot dusver dit seizoen alleen tegen FC Twente (3-3) in om niet als verliezer van het veld te stappen. Ajax daarentegen leed deze voetbaljaargang nog niet één nederlaag: twaalf zeges, vier remises. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Mandemakers Stadion, zaterdag vanaf 18.30 uur.

O RKC Waalwijk won alleen de eerste van 23 thuiswedstrijden die het tegen Ajax speelde: zeven remises, vijftien nederlagen. Op 25 september 1988 werden de Amsterdammers met 3-1 verslagen.

O Ajax speelde deze eeuw tegen geen team zoveel wedstrijden zonder er één te verliezen als tegen RKC Waalwijk: 24, 20 zeges en 4 remises thuis én uit, in alle competities.

O RKC Waalwijk kwam in de laatste 603 speelminuten in alle competities tegen Ajax niet tot scoren. De laatste speler die namens RKC tegen Ajax scoorde was Daley Blind: een eigen doelpunt op 3 maart 2011, in de halve finale van de KNVB Beker.

O Ajax is ongeslagen in de laatste veertien uitduels in alle competities (tien zeges, vier remises). De laatste keer dat Ajax vijftien opeenvolgende uitwedstrijden ongeslagen bleef was in augustus 2010: zestien, ook veertien in februari 2018.

O Alleen het Telstar van 1977/78 stond er ooit slechter voor na de eerste negen wedstrijden van een Eredivisie-seizoen: één punt en een doelsaldo van min 22) dan RKC momenteel (één punt, doelsaldo van min 21). Bij een nederlaag tegen Ajax noteert RKC de slechtste seizoenstart ooit na tien Eredivisie-speelronden.

O Alleen ADO Den Haag verstuurde dit seizoen meer succesvolle lange ballen (79) dan RKC Waalwijk (72). Ajax verstuurde juist de minste geslaagde lange ballen (28).

Hakim Ziyech kan zaterdag tegen RKC Waalwijk zijn 100e Eredivisie-duel voor Ajax spelen. Sinds zijn debuut voor de Amsterdammers was hij bij 80 goals direct betrokken (36 goals en 44 assists), minimaal acht meer dan iedere andere speler

O Van alle spelers die dit Eredivisie-seizoen minstens vijfhonderd speelminuten in actie kwamen noteerde niemand zo’n hoge passnauwkeurigheid als Hannes Delcroix: 91,8% van 424 passes succesvol.

O Ajax is in alle competities al 373 speelminuten zonder tegentreffer; de langste reeks sinds oktober-november 2018 (toen 654).

O Alleen ADO Den Haag gaf dit seizoen meer voorzetten uit open spel in de Eredivisie (135) dan Ajax (125) en RKC Waalwijk (112). In de hele competitie gaf alleen Max Clark meer succesvolle voorzetten uit open spel (12) dan Nicolás Tagliafico (8, net als Tobias Pachonik).