Ajax onderstreept expansiedrift met partnership in de Verenigde Staten

Ajax heeft een mediapartnership gesloten met ESPN, zo maken de Amsterdammers via de officiële kanalen bekend. De Amerikaanse sportzender had al de rechten voor Eredivisie-wedstrijden, maar krijgt nu ook de mogelijkheid om ‘Ajax-content buiten wedstrijden om te distribueren’.

“Het uitbouwen van het bereik van Ajax in Amerika is de eerste stap in de strategische benadering van die markt. ESPN biedt ons het platform om dit te kunnen doen en denkt mee over het type content, relevant voor de Amerikaanse voetbalconsument”, zo laat algemeen directeur Edwin van der Sar op de website van Ajax weten. ESPN is een van de grootste mediapartijen in de Verenigde Staten en heeft met ESPN+ de rechten voor de Eredivisie in handen.

Door de overeenkomst is er op korte termijn op alle kanalen van ESPN, dat deel uitmaakt van The Walt Disney Company, Ajax-content te zien en niet louter op ESPN+. “Het spreekt voor zich dat wij de voorkeur hebben voor vooraanstaande partners en hebben die in ESPN wederom gevonden. Niet in de laatste plaats zorgt dit ervoor dat onze huidige partners meeliften op het vergroten van ons bereik in nieuwe markten.”