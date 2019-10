Berghuis haalt hard uit naar Feyenoord-aanhang: ‘Ik vind het ongelofelijk’

Steven Berghuis ging zondagmiddag met Feyenoord pijnlijk onderuit bij Fortuna Sittard (4-2). De uitsupporters van de Rotterdammers schoven hun teleurstelling niet onder stoelen of banken en riepen om het vertrek van trainer Jaap Stam. Berghuis heeft geen goed woord over voor de spreekkoren van de fans.

"Ik vind het ongelofelijk", aldus Berghuis voor de camera's bij RTV Rijnmond. "Ik hoor al 'Jaap rot op' uit het uitvak. En ik hoor ook: 'werken voor je kankergeld.' Dat hoor ik alleen bij Feyenoord. Ik heb dat voor de rest nergens gehoord nog. Ik vind dat soort dingen onbegrijpelijk." Berghuis is van mening dat de supporters meer geduld moeten hebben.

"Kom op, we zijn net bezig. We zijn een heel nieuw team in opbouw, met een goede lijn naar boven. Maar we krijgen nu een aantal tikken. We proberen het zo stabiel mogelijk te hebben, maar we maken fouten op cruciale momenten waardoor je de tegenstander hoop geeft. En dat heeft niks met chemie tussen spelers en trainers te maken. Want: stelden ze die vraag donderdag ook, of niet? Nee."

Stam zelf was minder verbaasd over de negatieve spreekkoren. "Dat kun je verwachten, in deze situatie. We weten allemaal hoe het in het voetbal werkt." De trainer merkt dat de jubelstemming van de afgelopen week snel weer plaatsgemaakt heeft voor boosheid: “Dat mag ook, het is terecht dat de fans kwaad en boos zijn. Dat zijn wij ook, dit is voor iedereen zwaar klote.”