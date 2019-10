Bayern-held komt van ver: ‘Daar was ik erg kwaad om, ik heb ook gehuild’

Serge Gnabry beleefde dinsdagavond in de Champions League-wedstrijd tegen Tottenham Hotspur (2-7) zijn voorlopige hoogtepunt bij Bayern München, want de jonge aanvaller wist maar liefst vier keer te scoren in Noord-Londen. Gnabry maakte op jonge leeftijd echter ook al kennis met de keerzijde van de soms harde voetbalwereld.

Gnabry laat in een interview met BILD weten dat zijn vader hem als tienjarige verbood om toe te treden tot de jeugdopleiding van Bayern. “Daar was ik toen erg kwaad om. Ik heb er ook om gehuild”, aldus de topschutter van der Rekordmeister. “Maar mijn vader gaf destijds geen duimbreed toe. Ik moet echter toegeven dat zijn keuzes uiteindelijk niet zo slecht zijn uitgepakt.”

Niko Kovac: 'Ik hoop niet dat Serge Gnabry naast zijn schoenen gaat lopen'

De jonge aanvaller kwam op twaalfjarige leeftijd in de jeugdafdeling van VfB Stuttgart terect. Arsenal haalde Gnabry enkele jaren later naar Engeland, al bleef een definitieve doorbraak bij the Gunners uit. Via Werder Bremen kwam de tienvoudig international van Duitsland bij Bayern terecht. Gnabry werd eerst nog verhuurd aan Hoffenheim, maar de multifunctionele aanvaller lijkt inmiddels een vaste waarde te zijn in het elftal van trainer Niko Kovac.

Kovac liet zich tegenover BILD lovend uit over Gnabry na diens huzarenstukje tegen Tottenham, al plaatste de oefenmeester van de Duitse grootmacht ook een kanttekening. “Ik hoop niet dat Serge nu naast zijn schoenen gaat lopen.” Kovac verwacht niet dat Gnabry zaterdag tegen het Hoffenheim van trainer Alfred Schreuder opnieuw een kwartet aan doelpunten voor zijn rekening neemt. “Maar hopelijk speelt hij wel weer vol passie.”