‘Überraschung bei der Nationalelf’: Flick laat grote namen buiten de selectie

Vrijdag, 2 juni 2023 om 11:47 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:59

Hansi Flick heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de komende interlands tegen Oekraïne, Polen en Colombia. De bondscoach van de Duitse nationale ploeg laat opvallend veel routiniers thuis. Onder meer Mario Götze, Thomas Müller en Marco Reus hoeven zich niet te melden. Robin Gosens en Jamal Musiala keren juist terug in de selectie.

Het duel met Oekraïne (12 juni) heeft voor Duitsland een dubbele betekenis. Naast het feit dat de ploeg zich wil voorbereiden op het EK van volgend jaar, wordt er ook geld ingezameld voor het zwaar getroffen land. Bovendien speelt Duitsland zijn duizendste interland. "Het Weserstadion biedt precies de juiste setting voor deze bijzondere jubileumwedstrijd, waarmee we niet alleen onze steun aan Oekraïne kunnen betuigen, maar ook heel gericht kunnen helpen en donaties kunnen inzamelen", aldus Rudi Völler namens de Duitse voetbalbond.

Bernd Neuendorf, die dienst doet als president bij de DFB, vult zijn collega aan. "De duizendste interland van het Duitse nationale team is een heel bijzondere gebeurtenis", aldus Neuendorf. "We willen het gebruiken om een ??duidelijk signaal af te geven voor vrede en internationaal begrip en tegen oorlog en vernietiging. Daarom zijn we heel blij dat we ter gelegenheid van ons jubileum een ??interland met en voor Oekraïne kunnen spelen."

Duitsland speelt naast Oekraïne tegen Polen (16 juni) en Colombia (20 juni). Flick doet daarbij geen beroep op Serge Gnabry, Götze, Niklas Süle, Müller en Reus. Gosens en Musiala mogen zich dus wel weer melden, net als Leroy Sané en Antonio Rüdiger. De Duitsers zijn volgend jaar zelf gastheer tijdens het EK. Als speelsteden zijn Berlijn, München, Düsseldorf, Stuttgart, Keulen, Hamburg, Leipzig, Dortmund, Gelsenkirchen en Frankfurt aangewezen. Het EK vindt plaats van 14 juni tot 14 juli.