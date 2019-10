Onana: ‘Geel of rood, als ik tijd moet rekken voor het team doe ik dat’

André Onana keepte woensdagavond tegen Valencia een van zijn beste wedstrijden in het shirt van Ajax. De Kameroense sluitpost was niet te passeren en had enkele weergaloze reddingen in huis. Mede door zijn optreden won de ploeg van trainer Erik ten Hag de tweede groepswedstrijd in de Champions League met 0-3. Onana regeert in onderstaande video tegenover Ajax TV uitgebreid op het duel in het Mestalla en gaat nog even in op zijn gele kaart.