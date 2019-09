Kasper Dolberg krijgt publiek ook in tweede thuiswedstrijd op de banken

Kasper Dolberg is ook in zijn tweede thuiswedstrijd bij OGC Nice tot scoren gekomen. In het duel met Lille OSC, een van de groepsgenoten van Ajax in de Champions League, opende de aanvaller de score voor zijn ploeg. Lille slaagde er desondanks in om een punt mee te nemen: 1-1. Het verschil tussen Nice en Lille, respectievelijk de nummers vier en vijf van de Ligue 1, bedraagt een punt.

Dolberg heeft een tumultueuze week achter de rug: zeven dagen geleden scoorde hij tijdens zijn thuisdebuut tegen Dijon (2-1) en zondag kwam naar buiten dat zijn horloge van 70.000 euro was gestolen. In de loop van de week werd duidelijk dat ploeggenoot Lamine Diaby-Fadiga vermoedelijk achter de diefstal zit. Niettemin was Dolberg in staat om de focus ‘gewoon’ weer op het voetbal te leggen en al na twaalf minuten opende hij de score. De Deen raakte weliswaar zelf de bal kwijt op het middenveld, maar nadat Nice het leer had heroverd liep Dolberg zich vrij en rondde hij koelbloedig af na een scherpe pass van Arnaud Lusamba.

Lang kon Nice echter niet genieten van die voorsprong. Halverwege het eerste bedrijf nam Luiz Araújo de bal mee op het middenveld en hij werd niet lastiggevallen. De Braziliaan besloot zijn geluk te beproeven vanaf een meter of 25 en plaatste de bal prachtig in de bovenhoek: 1-1. Een afstandsschot van Dolberg werd vervolgens gepareerd door Mike Maignan, die ook Pierre Lees-Melou het scoren belette voor rust. In de tweede helft belandde een voorzet van Racine Coly tegen de paal, terwijl Victor Osimhen van Lille faalde in een één-op-één-situatie. Lille-doelman Maignan voorkwam opnieuw een goal van Lees-Melou, waardoor het 1-1 bleef.