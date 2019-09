‘Na zeven jaar Inter was het tijd om naar een winnende club te gaan’

Mauro Icardi ruilde Internazionale in de afgelopen transferperiode op huurbasis in voor Paris Saint-Germain en de Argentijnse aanvaller koos met een duidelijke reden voor de Franse kampioen. Icardi wil prijzen winnen en denkt dat de kans op succes bij PSG groter is dan in het Giuseppe Meazza.

“Ik ben hier om te spelen”, verklaart Icardi tegenover Canal+. “Als een club een optie tot koop in je huurcontract laat opnemen, dan is het aan mij om ervoor te zorgen dat PSG mij aan het einde van het seizoen definitief overneemt van Internazionale. We zullen zien wat er aankomende zomer gaat gebeuren op dat gebied.” PSG kan Icardi volgend jaar voor 65 miljoen euro definitief aan de selectie toevoegen.

Icardi beschikt bij Internazionale over een contract tot medio 2021, maar de spits is blij dat hij dit seizoen het shirt van PSG draagt. “Ik was bezig aan mijn zevende seizoen bij Internazionale en met het spelen in de Champions League was een droom uitgekomen. Maar helaas heb ik in al die jaren bij de club niets gewonnen. Het was dus tijd om naar een winnende club te gaan. Het is hoog tijd dat ik prijzen ga winnen in mijn loopbaan.”

“PSG heeft een selectie vol met kampioenen en dat is wat ik altijd graag heb gewild”, aldus Icardi, die zijn reputatie als dodelijke afmaker ook in de Ligue 1 wil waarmaken. “Ik loer inderdaad altijd op doelpunten. Al sinds mijn jongste jaren in Argentinië ben ik geobsedeerd door het maken van doelpunten.” Icardi debuteerde onlangs voor PSG in het thuisduel met Racing Strasbourg (1-0) en had een basisplaats in de 3-0 zege op Real Madrid in de Champions League.