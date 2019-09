Advies voor André Onana: ‘Dat is vervelend en daar moet hij mee stoppen’

André Onana was zondagmiddag een van de betere voetballers in de topper tussen PSV en Ajax (1-1). De doelman van Ajas viel ook op omdat hij voor een driemans-muur koos bij vrije trappen van het team van Mark van Bommel. Vooral zijn redding op een geplaatste vrije trap van Mohammed Ihattaren maakte indruk. “Ik wil de bal zien, want ik weet dat het vanaf die plek toch moeilijk is om tegen me te scoren”, claimt Onana.

“Als ik goed sta gepositioneerd en de bal zie vertrekken, dan is die normaal gesproken voor mij”, benadrukt Onana, die in het midweekse Champions League-duel met Lille (3-0) ook al in positieve zin opviel, maandag in De Telegraaf. Het getuigt van vertrouwen om voor een muur met drie ploeggenoten te kiezen. “Ik ben een man vol zelfvertrouwen”, reageert Onana lachend. “Ik houd van de uitdaging en de verantwoordelijkheid.”

John Rep, rapporteur voor het Voetballer van het Jaar-klassement, denkt dat de vrije trap van Ihattaren bij menig doelman een doelpunt zou zijn geweest. “Maar Onana pakt hem op bijzonder knappe wijze. Hij zet een muur van slechts drie man neer en weet dat de bal voor hem is. Die jongen doet het echt uitstekend”, benadrukt de voormalig international van het Nederlands elftal. “Hij is atletisch en heeft geweldige reflexen.”

Rep had het een paar jaar geleden, toen Onana nog voor Jong Ajax speelde, niet voor mogelijk gehouden dat de Kameroener zo goed in het eerste van Ajax zou gaan presteren. “Ik dacht: wat is dat voor snuiter? Je werd er niet warm of koud van, maar nu staat er echt iets.” Toch komt Rep ook met een punt van kritiek. “Hij moet echt ophouden met dat eeuwige tijdrekken. Dat heeft Ajax vorig seizoen de finale van de Champions League gekost. Bij een voorsprong heeft hij er nog steeds een handje van om erg lang te doen over zijn spelhervattingen. Dat is vervelend en daar moet hij mee stoppen.”